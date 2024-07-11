التاريخ ينحاز لمنتخب الأرجنتين أمام كولومبيا قبل نهائي كوبا أمريكا

نهائي كوبا أمريكا، ضرب منتخب كولومبيا موعدا مع الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2024 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

والتقى الأرجنتين وكولومبيا من قبل في 42 مباراة سابقة، فاز منتخب الأرجنتين في 25 وتعادلا في 8 وفاز منتخب كولومبيا في 9.

وانتهت المواجهة الأخيرة بين الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022 بفوز الأرجنتين 1-0 بهدف لاوتارو مارتينيز.

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024

تنطلق صافرة مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024 في الثالثة من فجر يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يوليو 2024، بتوقيت القاهرة.

ويقام نهائي كوبا أمريكا على ملعب هارد روك في مدينة ميامي بلفوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتسع الملعب لـ 65 ألف مشجع وتقام عليه مباريات كرة القدم الأمريكية وكذلك بطولة ميامي للتنس.

وتأهل منتخب الأرجنتين بالفوز على كندا بنتيجة 2-0 في المربع الذهبي، فيما فاز منتخب كولومبيا بصعوبة بنتيجة 1-0 على أوروجواي.

ويلتقي منتخبا كولومبيا والأرجنتين في مباراة نهائية للمرة الأولى في تاريخ مواجهات المنتخبين.

ويأمل منتخب الأرجنتين حصد اللقب القاري السادس عشر والانفراد بالرقم القياسي والحفاظ على لقبه، فيما يأمل منتخب كولومبيا لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه.