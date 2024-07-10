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رياضة

كوبا أمريكا 2024، موعد مباراة الأرجنتين في النهائي

مباراة الأرجنتين
مباراة الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2024

كوبا أمريكا 2024، حجز منتخب الأرجنتين، بقيادة النجم ليونيل ميسي، مقعده في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.


جاء تأهل الأرجنتين عقب فوزهم ضد منتخب كندا بهدفين دون رد، في إطار منافسات نصف نهائي كوبا أمريكا، البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع الفائز من مباراة أوروجواي وكولومبيا، وذلك في المباراة النهائية الأسبوع المقبل.

موعد مباراة الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2024


تقام المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين والفائز من مباراة أوروجواي وكولومبيا فجر يوم الإثنين المقبل، 15 يوليو، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

موعد مباراة أوروجواي وكولومبيا

ويلتقي منتخب أوروجواي نظيره كولومبيا ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.

 


ويحتضن ملعب "بنك أمريكا" مباراة أوروجواي ضد كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا، البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي.

 

موعد مباراة أوروجواي وكولومبيا في كوبا أمريكا 2024


تنطلق مباراة أوروجواي وكولومبيا في كوبا أمريكا 2024 في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية صباح غدا الخميس.

 

القنوات الناقلة لمباراة أوروجواي وكولومبيا في كوبا أمريكا 2024


تذاع مباراة أوروجواي وكولومبيا في كوبا أمريكا 2024 عبر قناة SPORT TV 2، كما تذاع أيضًا عبر قناة MAX SPORT 3.

 

وتأهلت أوروجواي إلى نصف النهائي بعد التغلب على البرازيل بركلات الترجيح، بينما تأهل المنتخب الكولومبي إلى الدور ذاته عقب فوزه الكبير على بنما بخماسية نظيفة.

 

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأرجنتين في النهائي فجر الإثنين المقبل.

 

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة، بعد عبوره منتخب كندا في نصف نهائي البطولة فجر الأربعاء بثنائية نظيفة.

 

وحقق منتخب "التانجو" على ملعب "ماتلايف ستاديوم" في نيوجيرسي انتصارًا مريحًا على مفاجأة البطولة، المنتخب الكندي، بنتيجة 2-0.

 

وافتتح مهاجم مانشستر سيتي، جوليان ألفاريز التسجيل في الدقيقة 23، قبل أن يضيف الأسطورة ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 51، وهو هدفه الأول في البطولة.


وحافظ المنتخب الأرجنتيني على شباكه للمرة الرابعة في البطولة، ليعزز خط الدفاع مكانته بين الأفضل في القارة.

ويتجه منتخب الأرجنتين إلى مدينة ميامي، لخوض نهائي "كوبا أمريكا" الأحد المقبل، أمام الفائز من مباراة كولومبيا والأوروجواي.

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