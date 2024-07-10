قبل مباراته الأخيرة مع التانجو، دي ماريا يودع الأرجنتين مرفوع الرأس

حرص انخيل دي ماريا نجم منتخب الأرجنتين على توجيه رسالة للجماهير قبل خوضه آخر مباراة بقميص منتخب بلاده في نهائي كوبا أمريكا.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة، بعد عبوره منتخب كندا في نصف نهائي البطولة فجر الأربعاء بثنائية نظيفة.

وقال دي ماريا في تصريحاته عقب المباراة: "بغض النظر عما يحدث في المباراة النهائية للبطولة، أعتقد أنني أستطيع الاعتزال مرفوع الرأس. لقد قدمت كل شيء".

وأضاف: "أنا أعمل فقط، لقد بذلت حياتي دائما من أجل هذا القميص، ممتن للجماهير التي كان لها الفضل في تحقيق تلك الإنجازات".

وحقق منتخب "التانجو" على ملعب "ماتلايف ستاديوم" في نيوجيرسي انتصارًا مريحًا على مفاجأة البطولة، المنتخب الكندي، بنتيجة 2-0.

وافتتح مهاجم مانشستر سيتي، جوليان ألفاريز التسجيل في الدقيقة 23، قبل أن يضيف الأسطورة ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 51، وهو هدفه الأول في البطولة.

وحافظ المنتخب الأرجنتيني على شباكه للمرة الرابعة في البطولة، ليعزز خط الدفاع مكانته بين الأفضل في القارة.

ويتجه منتخب الأرجنتين إلى مدينة ميامي، لخوض نهائي "كوبا أمريكا" الأحد المقبل، أمام الفائز من مباراة كولومبيا وأوروجواي.

ويسعى منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز بالنسخة الماضية 2021.

وتوج منتخب التانجو ببطولة كوبا أمريكا 15 مرة في تاريخه، ويبحث عن الوصول للقب الـ16 من البطولة الأقوى في أمريكا الجنوبية.