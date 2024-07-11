فيستون مايلي يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر فيستون مايلي لاعب بيراميدز ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 13 هدفا ويليه حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- فيستون كالالا مايلي، بيراميدز، 13 هدفا

2- حسام اشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدفا

4- حسام حسن، سموحة، 10 أهداف

4- ياو أنور، البنك الأهلي، 10 أهداف

5- محمد سالم، المقاولون العرب،9 أهداف

5- صديق أويجولا، سيراميكا كليوباترا، 9 أهداف

5- أحمد سيد زيزو، الزمالك، 9 أهداف

5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 9 أهداف

6- وسام أبو علي، الأهلي، 8 أهداف

6- أحمد ياسر ريان، سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف

6- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 8 أهداف

6- أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف

ويلتقي اليوم الخميس، الزمالك مع طلائع الجيش، والمقاولون مع مودرن سبورت في مؤجلات الدوري المصري، كما يلتقي الأهلي مع بيراميدز غدا الجمعة ضمن المؤجلات.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويليه الأهلي في المركز الثاني قبل إنطلاق المباريات المؤجلة.

ترتيب الدوري المصري



1- بيراميدز 68 نقطة

2- الأهلي 57 نقطة

3- المصري البورسعيدي 51 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- سموحة 42 نقطة

6- إنبي 42 نقطة

7- الزمالك 41 نقطة

8- زد اف سي 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الجونة 32 نقطة

14- الإسماعيلي 31 نقطة

15- فاركو 29 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة