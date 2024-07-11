الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فيستون مايلي يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

فيستون مايلي لاعب
فيستون مايلي لاعب بيراميدز

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر فيستون مايلي لاعب بيراميدز ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 13 هدفا ويليه حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- فيستون كالالا مايلي، بيراميدز، 13 هدفا

2- حسام اشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدفا

4- حسام حسن، سموحة، 10 أهداف

4- ياو أنور، البنك الأهلي، 10 أهداف

5- محمد سالم، المقاولون العرب،9 أهداف

5- صديق أويجولا، سيراميكا كليوباترا، 9 أهداف

5- أحمد سيد زيزو، الزمالك، 9 أهداف

5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 9 أهداف

6- وسام أبو علي، الأهلي، 8 أهداف

6- أحمد ياسر ريان، سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف

6- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 8 أهداف

6- أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف

ويلتقي اليوم الخميس، الزمالك مع طلائع الجيش، والمقاولون مع مودرن سبورت في مؤجلات الدوري المصري، كما يلتقي الأهلي مع بيراميدز غدا الجمعة ضمن المؤجلات.

 

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويليه الأهلي في المركز الثاني قبل إنطلاق المباريات المؤجلة.

ترتيب الدوري المصري


1- بيراميدز 68 نقطة

2- الأهلي 57 نقطة

3- المصري البورسعيدي 51 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- سموحة 42 نقطة

6- إنبي 42 نقطة

7- الزمالك 41 نقطة

8- زد اف سي 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الجونة 32 نقطة

14- الإسماعيلي 31 نقطة

15- فاركو 29 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة

الدوري المصري، موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

لاعب بيراميدز ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ30

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ترتيب هدافي الدوري المصري فيستون مايلي بيراميدز الدورى المصرى الممتاز حسام اشرف مابولولو

مواد متعلقة

الدوري المصري، موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

الزمالك يواجه طلائع الجيش اليوم لأول مرة في الدوري الممتاز

بيراميدز يتصدر، ترتيب الدوري المصري قبل مؤجلات الأهلي والزمالك

لاعب بيراميدز ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ30

الأكثر قراءة

اصطدام قطار بسيارة نقل على خط مرسى مطروح - القاهرة

تفاصيل مقتل موظف بمحكمة جنوب المنصورة على يد 5 أشخاص.. المتهمون غدروا به بعد جلسة صلح عرفية.. وزوجة الضحية تطالب بالقصاص (فيديو)

لعنة الكرسي في البيت الأبيض.. الأمراض المميتة كابوس يلاحق أغلب رؤساء الولايات المتحدة (فيديوجراف)

بحضور 6 وزراء، لجنة دراسة برنامج الحكومة بالبرلمان تستكمل اجتماعاتها

إحباط تهريب 1000 سبيكة فضة بحوزة راكب بمطار القاهرة

سعر الدولار في 10 بنوك مصرية صباح اليوم الخميس 11 يوليو 2024

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس

حكاية حارس مدرسة هتك عرض 4 طالبات، وقرار جديد للنيابة

منوعات

المزيد

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

تسريبات جديدة من موقع تصوير فيلم Superman

مجزرة في المدرجات، مشاجرة بالأيدي بين نونيز وجماهير كولومبيا، وكونميبول يحقق (فيديو)

حرب النجوم، مشروع كوري جنوبي يستهدف مسيرات كوريا الشمالية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 11-7-2024 في الأسواق

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 11 يوليو 2024

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-7-2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

لعنة الكرسي في البيت الأبيض.. الأمراض المميتة كابوس يلاحق أغلب رؤساء الولايات المتحدة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا يفعل المسلم لكي يكون من المفلحين؟ محمد سيد طنطاوي يرد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية