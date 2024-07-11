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رياضة

الدوري المصري، موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وطلائع الجيش 

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش والتي، وجاءت على النحو التالي: 

مباراة المقاولون

 

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