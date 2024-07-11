الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

في حدث استثنائي، تفاصيل حفل جيسون ديرولو وأحمد سعد بالساحل الشمالي

أحمد سعد وجيسون ديرولو،
أحمد سعد وجيسون ديرولو، فيتو

في حدث استثنائي، يحيي جيسون ديرولو حفلًا غنائيًّا ضخمًا في مصر وتحديدًا الساحل الشمالى غدًا الجمعة في seashore by hyde park برأس الحكمة.

وتعاقد هشام جمال وشركته روزناما مع جسون ديرولو ومع عدد من الفنانين العالميين ليحيوا حفلات في الساحل الشمالي وفي مناطق مختلفة في مصر في الفترة القادمة.

 كما سيشهد الحفل العديد من المفاجآت، وذلك الحفل سيكون غير جماهيري ويعتمد على عدد محدد من الحضور الموجه لهم الدعوات.

سيتم تقديم الألعاب النارية والعروض العالمية خلال الحفل، ومن المتوقع أن يقدم جيسون ديرولو مجموعة كبيرة من أغانيه المميزة.

ويشارك جيسون ديرولو في حفله بمصر، أحمد سعد، وذلك بعد تحقيقه نجاح كبير مؤخرًا من خلال حفلته بمهرجان موازين الموسيقى بالرباط وسط حضور كبير من الجمهور المغربي وعدد من الجاليات العربية.

وكان أحمد سعد وعد جمهوره بتقديم مفاجآت كبيرة في تلك الحفل، ويستعد لتقديم أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التي يتميز بها في حفلاته، وتفاعل جمهوره مع كل أغنية يقدمها على المسرح.

وشارك المطرب أحمد سعد جمهوره ومتابعيه أحدث ظهور له من داخل الطائرة، أثناء رحلة العودة من فرنسا إلى الساحل.

ونشر "أحمد سعد" مجموعة صور عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "من كان فرنسا إلى الساحل الشمالي.. لإحياء حفل جديد يوم الجمعة المقبل في الساحل الشمالي بمشاركة النجم العالمي جيسون ديرولو".

وقدم  سعد مؤخرًا عدة حفلات في أمريكا وكندا، وحققت نجاحًا كبيرًا ورفعت شعار كامل العدد، كما أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، مؤخرًا الذي أقيم على استاد العاصمة الإدارية الجديد، والذي شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حدث استثنائي جيسون ديرولو حفل غنائي الساحل الشمالى أحمد سعد مهرجان موازين

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة أوروجواي وكولومبيا بنصف نهائي كوبا أمريكا 2024

على غير عادة فصل الصيف، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن درجات الحرارة اليوم وغدا

أول تحرك رسمي من الأولمبية المصرية في واقعة شهد سعيد وجنة عليوة لاعبتي منتخب الدراجات

كل رفاقك خانوك يا جو، أول سناتور ديمقراطي يطالب بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي

حبس سائق شرع في قتل ابنته بالجيزة

لينك سريع، الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في جميع محافظات مصر بالاسم ورقم الجلوس

استمرار حبس المتهم بإلقاء مادة كاوية على زوجته بالجيزة

في حدث استثنائي، تفاصيل حفل جيسون ديرولو وأحمد سعد بالساحل الشمالي

منوعات

المزيد

رئيس وزراء بريطانيا يترك اجتماع الناتو لمشاهدة مباراة إنجلتر أمام هولندا (فيديو)

اعتقال رجل حاول تهريب 100 أفعى في سرواله

السعودية تكشف ملامح أطول برج رياضي في العالم (صور)

الملك تشارلز يعرض دبدوبا للبيع مقابل 275 جنيها إسترلينيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 10-7-2024 في السوق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلية

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 10- 07- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 10-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

حذر من حرب إقليمية شاملة.. تصريحات هامة لوزير الخارجية بشأن غزة ولبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 11-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية