في حدث استثنائي، تفاصيل حفل جيسون ديرولو وأحمد سعد بالساحل الشمالي

في حدث استثنائي، يحيي جيسون ديرولو حفلًا غنائيًّا ضخمًا في مصر وتحديدًا الساحل الشمالى غدًا الجمعة في seashore by hyde park برأس الحكمة.

وتعاقد هشام جمال وشركته روزناما مع جسون ديرولو ومع عدد من الفنانين العالميين ليحيوا حفلات في الساحل الشمالي وفي مناطق مختلفة في مصر في الفترة القادمة.

كما سيشهد الحفل العديد من المفاجآت، وذلك الحفل سيكون غير جماهيري ويعتمد على عدد محدد من الحضور الموجه لهم الدعوات.

سيتم تقديم الألعاب النارية والعروض العالمية خلال الحفل، ومن المتوقع أن يقدم جيسون ديرولو مجموعة كبيرة من أغانيه المميزة.

ويشارك جيسون ديرولو في حفله بمصر، أحمد سعد، وذلك بعد تحقيقه نجاح كبير مؤخرًا من خلال حفلته بمهرجان موازين الموسيقى بالرباط وسط حضور كبير من الجمهور المغربي وعدد من الجاليات العربية.

وكان أحمد سعد وعد جمهوره بتقديم مفاجآت كبيرة في تلك الحفل، ويستعد لتقديم أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التي يتميز بها في حفلاته، وتفاعل جمهوره مع كل أغنية يقدمها على المسرح.

وشارك المطرب أحمد سعد جمهوره ومتابعيه أحدث ظهور له من داخل الطائرة، أثناء رحلة العودة من فرنسا إلى الساحل.

ونشر "أحمد سعد" مجموعة صور عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "من كان فرنسا إلى الساحل الشمالي.. لإحياء حفل جديد يوم الجمعة المقبل في الساحل الشمالي بمشاركة النجم العالمي جيسون ديرولو".

وقدم سعد مؤخرًا عدة حفلات في أمريكا وكندا، وحققت نجاحًا كبيرًا ورفعت شعار كامل العدد، كما أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، مؤخرًا الذي أقيم على استاد العاصمة الإدارية الجديد، والذي شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا.