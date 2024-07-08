الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرا البيئة والإنتاج الحربي يناقشان مستجدات التعاون المشترك في إدارة المخلفات (صور)

وزيرا البيئة والانتاج
وزيرا البيئة والانتاج الحربي، فيتو
ads

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والوفد المرافق، متوجهًا بالتهنئة لها على تجديد الثقة في توليها الحقيبة الوزارية لوزارة البيئة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتابعة المستمرة لدولة رئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، مؤكدًا على أن المشروعات التي تتم في إطار هذه المنظومة، وخاصةً المشروعات التي تساهم في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتعد جميعها من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة إلى جانب ما تحققه من عائد صحي للمواطنين بالإضافة إلى فوائدها الاقتصادية.

من جانبها توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي على حُسن الاستقبال كما توجهت بالتهنئة لسيادته على تجديد ثقة القيادة السياسية فيه لتولي مهام وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدة على استكمال رحلة التعاون المثمر بين الوزراتين والتى استمرت على مدار سنوات عديدة فى عدد من الملفات منها تحويل المخلفات إلى طاقة والتى تتسق مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي،  للحكومة الجديدة بالتوسع فى التصنيع المحلى.

واشارت الى ان الوزارتين كانت قد اتخذت خطوات استباقية فى هذا الصدد عندما تم توقيع عقد تدوير المخلفات الى طاقة كهربائية بأبو رواش بالجيزة، مؤكدة على استمرار الوزارة بجهازيها والعاملين بها بتقديم كل الدعم والمساندة لوزارة الإنتاج الحربي لتحقيق الاهداف المنشودة.

 

مشروع إقامة محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة

وأكدت وزيرة البيئة أن مشروع إقامة محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" يعد مشروع حيوي لخلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام، وأوضحت من جانب آخر أن مشروع تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بشبرامنت (مستقبل-1) يأتي تشجيعا لصناعة التدوير التي تعتمد على التصميمات والتصنيع للمكونات محليًا، ويتمثل دور وزارة البيئة بهذا المشروع في التعاقد مع جهة استشارية متخصصة للقيام بإعتماد المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية للأعمال المطلوب تنفيذها، والمشاركة في اللجنة الفنية لفحص ومراجعة واختيار الأعمال محل التعاقد وذلك بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة، إلى جانب إعداد النماذج الاسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتشغيل المشروع بعد عملية الإنتهاء منه تمهيدًا للطرح للقطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة أداء المشروع بعد استلامه للتأكد من تشغيله طبقًا للمخطط وتقديم الدعم الفني البيئي.

وأشارت وزيرة البيئة إلى حرص الوزارة للعمل مع الجهات الشريكة لدعم المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتنفيذها بأعلى جودة تماشيا مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدة على حرص الدولة المصرية على إشراك شركات القطاع الخاص المصري فى منظومة إدارة المخلفات وإتاحة المجال للشركات الوطنية العاملة في هذا المجال وطرح مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها على الشركات الخاصة لإدارتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.

المخلفات الزراعية

كما ناقشت وزيرة البيئة مجالات التعاون بين الوزراتين فى مجال المخلفات الزراعية، وفقا لاستراتيجية المخلفات الزراعية التى تعمل عليها الوزارة، موضحة أن الخريطة الاستثمارية توضح أن هناك  ما يقرب من ٤٢ مليون طن مخلفات زراعية سنويا، مشيرة إلى التعاون بين الوزارتين خلال الفترة القادمة لتحديد رؤية متكاملة لأماكن الاستثمار بالمخلفات الزراعية للمستثمرين توضح  المدخلات والأرض التى سيتثمر بها والمعدات المتاحة،  مشيرة إلى أن الوزارة تبلغ قصارى جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعلاء قيمتها الاقتصادية وتحويلها لفرصة عمل خضراء.

تحويل المخلفات لإنتاج طاقة كهربائية

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أنه تم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للمشروع الجاري تنفيذه في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات (الإنتاج الحربي، البيئة، التنمية المحلية) ومحافظة الجيزة لتحويل المخلفات لإنتاج طاقة كهربائية بطاقة (1200) طن/اليوم بمقدار (30) ميجاوات/الساعة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أن جميع الأطراف تسعى حاليًا إلى تفعيل التعاون وتنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت ممكن بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات والأستفادة منها لتوليد طاقة كهربائية إلى جانب ما سيوفره أيضًا من فرص عمل، مؤكدًا حرص الجميع على تذليل أي تحديات قد تطرأ على تنفيذ المشروع.

إنشاء مصنع لإنتاج السماد العضوي "كمبوست" والوقود البديل "RDF"

ونوه الوزير "محمد صلاح" إلى أنه تم أيضًا خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات الخاصة بعدد من مشروعات التعاون الأخرى بين وزارتي "الإنتاج الحربي" و"البيئة" مثل مشروع تصميم وتنفيذ مصنع بأمكانيات محلية (مستقبل-1) وسيقوم هذا المصنع بإنتاج السماد العضوي "كمبوست" والوقود البديل "RDF" والمستخدم فى مصانع الأسمنت والذى سيساهم في تقليل الفاتورة الإستيرادية وتوفير العملة الصعبة التى يتم إستخدامها لإستيراد الأسمدة العضوية والوقود "الفحم والمازوت"، مؤكدًا أن هذا المصنع المخطط تنفيذه بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة بطاقة تصميمية للمصنع 640 طن/اليوم سيكون نواة لمصانع مستهدفة مستقبلًا ضمن منظومة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات وأشار سيادته إلى انتهاء وزارة الإنتاج الحربي من تنفيذ ما تم اسناده لشركاتها لتنفيذ عدد من مصانع تدوير المخلفات بالمرحلتين الأولى والثانية من منظومة تدوير المخلفات الجديدة.

وحضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير والمهندس محمد أبو النجا مستشار نائب رئيس الهيئة والمهندس أحمد شكري رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية والمهندس إبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، وحضر من وزارة البيئة كل من ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، الدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات، وهبة معتوق المنسق الإعلامى لوزارة البيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزير الدولة للإنتاج الحربي وزارة البيئة ياسمين فؤاد محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي عبد الفتاح السيسي المخلفات الزراعية المخلفات البلدية الصلبة المخلفات البلدية العملة الصعبة الرئيس عبد الفتاح السيسي التصنيع المحلي إدارة المخلفات

مواد متعلقة

تحركات عاجلة من البيئة تخوفا لاكتساح السحابة السوداء سماء البلاد

محافظ الجيزة يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد (صور)

بالأسماء، حركة تنقلات واسعة في حي الهرم لتحسين الأداء وتعزيز الكفاءات

في أولى جولاته بعد توليه المنصب.. محافظ الجيزة يتفقد المشروعات القومية والحيوية الجاري تنفيذها.. “النجار” يوجه بتسريع وتيرة العمل والالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية

محافظ الجيزة يتفقد مشروع إنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس في فيصل (فيديو)

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تنفيذ خط المياه الجديد بفيصل (فيديو)

محافظ الجيزة: إنشاء مسطحات خضراء بالطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد إحالته للمحاكمة، تفاصيل قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

إصابات وصدمة نفسية، سبب عدم حضور شيرين للنيابة للاستماع لأقوالها بواقعة حسام حبيب

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

أول رد من شوبير على اتهامه بالتسبب في أزمة نفسية لأحمد رفعت

أخبار مصر: محمد رمضان يصفع شابا على وجهه، كارثة مالية تنتظر شيرين عبد الوهاب، أشرف صبحي يكشف موعد انتخابات اتحاد الكرة

النقض تنظر طعن قاضي وشريكه على حكم إعدامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال

محمد رمضان يصفع شابا على وجهه بسبب موبايل (صور)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

منوعات

المزيد

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

بعد لقائه الرئيس بايدن، إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كوفيد-19

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

سعر اليورو بالبنك المركزي في مستهل تعاملات اليوم الإثنين

إجراءات تصريح نقل الطيور وإقامة مزرعة بالجيزة

تعرف على أسعار النحاس اليوم في السوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

الطريق إلى النهائي.. مواعيد نصف نهائي يورو 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية