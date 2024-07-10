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أخبار مصر

يرأسها نائب رئيس الوزراء، تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية (إنفوجراف)

المجموعة الوزارية
المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، فيتو

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اتصالا بما سبق أن أعلنه رئيس الوزراء من استهداف الحكومة الجديدة التوسع في استحداث مجموعات وزارية متخصصة، كخطوة فاعلة نحو بحث الموضوعات المختصة بكل مجموعة بشكل أدق من جانب الجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات بصورة أسرع، بما يضمن كفاءة العمل الحكومي.

تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

وتتكون المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير وزارتي الصناعة والنقل، وعضوية كل من: وزيرة البيئة، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية.

اختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية

وتختص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بوضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي، إلى جانب وضع وتنفيذ خطة محددة بمستهدفات زمنية لتعميق المكون المحلي للصناعة الوطنية؛ وعلى الأخص منها 152 فرصة استثمارية محددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بقدر الإمكان في هذه الفرص.

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