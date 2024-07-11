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محافظات

جامعة الوادي الجديد تعقد نهائي مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة

جامعة الوادي الجديد،
جامعة الوادي الجديد، فيتو

عقدت جامعة الوادي الجديد، بمقر المبنى الإداري للجامعة لجنة تقييم المشروعات المتقدمة لأولمبياد الشركات الناشئة بجامعة الوادي الجديد، برعاية  الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد وبحضور الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق الحسيني، عميد كلية الصيدلة، والدكتور جمال حسن كامل، رئيس قسم الاقتصاد الزراعي ومنسق عام الأنشطة الطلابية ومدير مركز ريادة الأعمال بالجامعة.

وأوضح الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة فى كلمته بأن جامعة الوادي الجديد مستمرة في دعم الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.

وقال رئيس جامعة الوادي الجديد، في بيان، أنه تم تأهيل عدد 2 فريق من الفرق الطلابية في مسار الطلاب وعدد 2 فريق من أعضاء هيئة التدريس في مجال الباحثين.

 وأوضح رئيس جامعة الوادي الجديد، أن معظم أفكار المشروعات دارت حول الاستفادة من المخلفات الزراعية والمحافظة على صحة الإنسان والبيئة، وجاءت مرحلة التقييم بعد عدة مراحل مرت بها الفرق المتنافسة بدءًا من التقدم للمسابقة وحضور سلسلة من الدورات التدريبية والإرشاد والتوجيه وتعديل نماذج الأعمال المقدمة للتصفية على مستوى كل جامعة.


ومن جانبه أوضح  الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن هذا التقييم يأتي ضمن برنامج أولمبياد الشركات الناشئة الذي أطلقه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يركز بالكامل على فرق رواد الأعمال التي ينتمي أغلبهم للجامعات، سواء كانوا طلابًا أو باحثين أو أساتذة، والذين يرغبون في تطوير أفكارهم إلى نماذج عمل حقيقية وإنشاء شركات ناشئة، ويتكون البرنامج من مراحل مختلفة يتم فيها تقديم دورات تدريبية وخدمات توجيه وإرشاد، وتتضمن المسابقة مسارين: مسار الطلبة ومسار الباحثين.


وذكر الدكتور محمود الكيلاوي منسق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بجامعة الوادي الجديد، أن هناك عدة امتيازات ستحصل عليها الفرق والشركات المشتركة بدعم من جامعة الوادي الجديد بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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