رئيس جامعة الوادى الجديد يدعم مبادرات التطوير المهني

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوي - رئيس جامعة الوادى الجديد اليوم فعاليات اليوم الختامي للدورة التدريبية الأولى مهارات التوظيف EST التي نظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة بحضور المهندس مينا يوسف- مدير مراكز التطوير المهني بجامعات أسيوط وسوهاج والمنيا والوادي الجديد والدكتورة منار علي سعيد - مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة وفريق العمل بالمركز.

وخلال فعاليات الختام تفاعل طنطاوى، باهتمام مع الطلاب المتدربين؛ حيث استمع إلى مختلف الآراء والمقترحات التي تحقّق جودة التدريبات القادمة معبرًا عن حرصه الشديد على تعزيز قدرات الطلاب وإعدادهم لمواجهة تحديات سوق العمل بثقة وكفاءة.

وفي ختام الفعاليات أعرب رئيس جامعة الوادي الجديد، عن شكره العميق للمشاركين والمنظمين وتهنئتهم بنجاح الدورة؛ مؤكدًا استعداده المستمر لدعم مبادرات التطوير المهني في الجامعة.

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