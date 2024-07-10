الأربعاء 10 يوليو 2024
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أخبار مصر

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يناقشان خطة الدعوة والمساجد بالمحافظة

وزير الأوقاف ومحافظ
وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد، فيتو

استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف سيادة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الأربعاء بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث التعاون المشترك بين الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد.

محافظ الوادي الجديد يهني وزير الأوقاف بتوليه بالوزارة  

وخلال اللقاء هنأ سيادة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فضيلته وزيرًا للأوقاف.

وهنأ فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري سيادة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على تجديد الثقة في سيادته محافظًا للوادي الجديد، متمنيًا له مزيدًا من السداد والتوفيق.

التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد

وناقش الجانبان التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد في الدعوة، وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير وفرش المساجد، وشئون القرآن الكريم بمحافظة الوادي الجديد.

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أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الدكتور أسامة السيد الأزهري وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد

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