تنفيذ 100 ألف شقة سكن كل المصريين بحدائق العاصمة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تنفيذ أكثر من 100 وحدة سكنية (تم وجار تنفيذها) بمدينة حدائق العاصمة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمحوري منخفضي ومتوسطي الدخل، منها نحو 10 آلاف وحدة بنموذج الإسكان الأخضر.

وتعمل الوزارة على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، وتحقق له جودة الحياة، وفي مقدمتها مشروعات المبادرتين الرئاسيتين "سكن لكل المصريين"، و"حياة كريمة".

نفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الأخبار المتداولة ببعض مواقع التواصل الاجتماعى عن طرح الصندوق لوحدات سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين محدودي الدخل.



وأشارت مي عبد الحميد إلى أن فرق الرصد والمتابعة بالصندوق رصدت وجود عدة أخبار تزعم أن الصندوق طرح، اليوم، وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وقامت هذه الأخبار المنشورة إلكترونيا بنشر تفاصيل وشروط وأسماء مدن مزعومة لهذا الإعلان.



وتؤكد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق، وأن الصندوق لم يطرح أي إعلانات في الوقت الحالي وليس بصدد طرح إعلانات خلال الفترة الحالية، مشددة على أن تركيز الصندوق حاليًا ينصب على تسليم الوحدات السكنية التي تم طرحها بالإعلانات السابقة للمستفيدين.



وحذرت الرئيس التنفيذي للصندوق المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات المزيفة، التي تستهدف التلاعب بهم.