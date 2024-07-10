الأربعاء 10 يوليو 2024
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عقارات

المصرية للتسويق العقاري: الفقاعة العقارية بعيدة عن مصر والسوق يعتمد على طلب حقيقي

رضا المنشاوي
رضا المنشاوي

استبعد رضا المنشاوي سكرتير الجمعية المصرية للتسويق العقاري تعرض السوق المصرية لفقاعة عقارية، وقال المنشاوي إن ما يردده البعض فى هذا الشأن “ كلام فاضي”.

وأكد فى تصريحات خاصة أن  الطلب على العقار فى السوق المصرية حقيقي وليس وهميا وهناك حوالي مليون حالة زواج سنويا بما يعني أن هناك حاجة لحوالي 500 ألف شقة سنويا، بالاضافة إلى أن هناك ما يقرب من 10 ملايين لاجئ يحتاجون لوحدات سكنية بمختلف الشرائح سواء الإسكان منخفض أو متوسط أو الفاخر.

وأشار إلى ان ما يتم بناؤه سنويا سواء من الحكومة أو القطاع الخاص لا يلبي احتياجات السوق، لافتا إلى أن السوق العقاري بالرغم من كل التحديات إلا أنه أثبت قدرته على الصمود والاستمرار ولا يزال حجم الشراء والمبيعات تسير بشكل جيد.

وأكد أن ما يردده البعض بشأن الفقاعة العقارية أمر يتكرر منذ سنوات، ولم يحدث أى شىء، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات أمر مبرر بالتوازي مع الارتفاعات التى شهدتها كل القطاعات الأخرى نتيجة لعوامل وظروف اقتصادية شهدها السوق المصرية، بالإضافة إلى الارتفاعات الكبيرة فى أسعار مواد البناء ومستلزمات التشييد والبناء.

صعوبة بيع الوحدات والتحذير من الفقاعة العقارية

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق، عن حجم ما وصفه بـ "الفقاعة العقارية" في مصر، مؤكدًا أن تزايد الطلب على تسويق العقارات، وصعوبة بيع الوحدات العقارية برغم الترويج لها.

وأكد هاني توفيق صعوبة بيع الوحدات العقارية، ومشيرًا إلى صعوبة بيع أي وحدة عقارية كاش أو بربع ثمنها المعلن بالتقسيط، وأن هناك مبيعات دون تسليمات، ومحذرًا من الفقاعة العقارية.

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن تسويق العقارات: "بين كل مكالمة تسويق عقارى والأخرى، مكالمة تسويق عقارى.."

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