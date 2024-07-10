الأربعاء 10 يوليو 2024
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رفع كفاءة وتطوير طرق بمدينة العبور

طرق، فيتو
طرق، فيتو

كشف المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور عن تنفيذ مشروع رفع وكفاءة وتطوير الطرق والأرصفة واستكمال القطاع التصميمي والممرات للإسكان العائلي (١& ٢& ٥) والإسكان العائلي بالحي الثاني والثالث. 
 

وأشار إلى أنه جار استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية لكامل العرض بالإسكان العائلي (٥) أمام البلوك رقم (١٧٠٢٢)، وتستكمل باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعًا.

وأكد أنه جار استكمال أعمال تجميل وتركيب الرخام والزلط الملون الديكوري أعلى نفق العبور اتجاه طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، واستكمال الأعمال الصناعية وتركيب البلدورة والإنترلوك بالبلوكات أرقام (١٨٠٣١& ١٨٠٣٢) واستكمال أعمال البلدورة المستمرة بشارع علي حمدي الجمال، وكذلك تجهيز ترنشات الغاز الطبيعي وقطوعات المرافق لأعمال إعادة الشيء لأصله بشارع إسماعيل ياسين وشارع علي الكسار. 


كما أشار إلى استكمال الاعمال الصناعية وتركيب البلدوره بالمسطحات الخضراء أمام البلوك ١٦٠٠٣ بالحي الخامس. 

 

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الإسكان الاسكان العائلي طريق مصر اسماعيلية مدينة العبور

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