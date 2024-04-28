الأحد 28 أبريل 2024
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أخبار مصر

حملات نظافة مكبرة بمحيط محطة قطارات الصعيد ومترو الأنفاق في حي إمبابة (صور)

حملة نظافة في حي
حملة نظافة في حي امبابة، فيتو

نفذت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل حملات نظافة مكبرة اليوم شملت شارع العامل الأول بامبابة وبطئ محور الفريق كمال عامر نطاق المنيرة ومحيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل وكوبري البراجيل واسفل محور البراجيل الجديد وبشارع البوهي ومحيط محطة المترو.

 

رفع ١٦٠٠ حالة إشغال وتعدٍ على الطريق العام
 

اللواء أحمد راشد جهود الحملات عقب إجازة عيد الفطر المبارك، والتي أسفرت عن رفع ١٦٠٠ حالة إشغال وتعدي بأحياء جنوب الجيزة والوراق والعمرانية ومنشأة القناطر ساهمت في تحقيق الانضباط بالطريق. 
 

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حيث شملت الحملات رفع استاندات معروضات وحواجز حديدية وحالات إشغال وسيارات متهالكة من  شوارع البراجيل والأقصر وبشتيل والمطار ونزلة كوبري عرابي نطاق حي المنيرة الغربية وربيع الجيزي والبحر الأعظم ونفق عباس ومطلع الطريق الدائري والمنيب بحي جنوب الجيزة وشوارع الغاز وكورنيش النيل ومحمد سالم بالوراق وقرية وردان بمنشأة القناطر.  


مواصلة جهود تحسين النظافة ورفع المخلفات
 

كما تابع المحافظ نتائج الحملات التي نفذها أحياء جنوب الجيزة والعمرانية لضبط مركبات التوك توك التي تسير عكس الإتجاة وتعيق حركة المارة والمركبات والتي اسفرت عن التحفظ علي عدد ٢٢ مركبة توك توك بالتعاون مع إدارة المرور وإتخاذ الإجراءات القانونية.
وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز وبالتعاون مع شرطة المرافق ومواصلة جهود تحقيق الانضباط بالشارع وأن تكون الحملات علي مدار اليوم. 
كما كلف المحافظ بمتابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة والتجريد للشوارع الداخلية والجانبية بالتنسيق مع هيئة النظافة.


 


رفع مخلفات وترميم البلدورات بقطاع هضبة الأهرام
 

كما نفذت محافظة الجيزة حملة نظافة وتجريد ورفع مخلفات وترميم البلدورات بقطاع هضبه الأهرام شملت شارع الضغط العالي والثروة المعدنية والجيش ساهمت في تحسين حالة النظافة.
وتم ضبط وإزالة حالات بناء مخالفة في المهد حيث تم فك شدة خشبية وإزالة حوائط مخالفة بالعقار رقم ٦٠ ن وكذلك إزالة حوائط مخالفة بالعقار رقم ٤٩ه‍  وازالة حوائط مخالفة بالعقار رقم ١٧٨ ه‍  وتمت مصادرة جميع المعدات المستخدمة فى المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.

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