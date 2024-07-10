الأربعاء 10 يوليو 2024
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تنفيذ 93% من أعمال مرافق أراضي بيت الوطن والأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة

جهاز القاهرة
جهاز القاهرة

كشف المهندس  عبد الرءوف الغيطى "رئيس الجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن الموقف التنفيذى لأعمال المرافق والطرق بمنطقة بيت الوطن بالامتداد الشرقى للمدينة.

وأوضح  المهندس رئيس الجهاز أنه  تم الانتهاء من ترفيق قطع الأراضى بمشروع (بيت الوطن العاملين بالخارج والأكثر تميزًا) بنسبة تنفيذ تبلغ حوالى(93 %) ومتوقع الانتهاء من ترفيق قطع الاراضى المتبقية بالمشروع في 2024/12/31.

وفى نفس السياق تفقد المهندس / عبدالرءوف الغيطى تقدم الاعمال برافع الصرف الصحي (رقم ٤ ) والخط الناقل من المحطة الي محطة المعالجة الرئيسية بطول ٢٨ كم والذي يخدم منطقة بيت الوطن بالامتداد الشرقي للمدينة.

حيث يتم تنفيذ خطوط انحدر بأقطار مختلفة (٢٥٠ مم   وحتى 2500مم بإجمالى أطوال 40 كم طولى والذي تقوم بنقل مياه الصرف الصحى لبيت الوطن الى محطة الصرف الصحى رقم (4) لتقوم بدورها بنقل تصرفات الصرف الصحى بمنطقة بيت الوطن الى محطة المعالجة الرئيسية المخصصة للمنطقة وتعتبر محطة الصرف (رقم 4) جزء من الحل العاجل والحل الآجل لمنظومة الصرف بالمدينة.

وأشار إلى تشغيل جزئى لمحطة الصرف الصحى رقم 4 بمنطقة بيت الوطن لنقل تصرفات شبكة الصرف الصحى بالمنطقة وشدد على العديد من التوصيات والتكليفات لمهندسين وللشركات العاملة بالمشاريع المختلفة بضرورة العمل على سرعة انجاز وانهاء الاعمال فى التوقيتات المحددة والمتفق عليها وذلك بالتوازي مع جودة الأعمال ومراعاة أصول الصناعة الاشتراطات الفنية  المتعارف عليها.

الجدير بالذكر ان بيت الوطن يقع فى  شمال منطقة الامتداد ويرتبط بطريق القاهرة السويس شمالا والطريق الدائري الأوسطي من الجنوب الشرقى وامتداد طريق محمد بن زايد جنوبا المؤدى للعاصمة  الإدارية.

و يتكون المشروع من عدد  أحياء سكنية بالاضافة منطقة جنوب السويس ومنطقة الاف فدان ( الاوركيد) ومنطقة 3-4 شمال الالف فدان والمنطقة 5 بالالف فدان ومنطقة 433  فدان شمال بيت ومنطقة الخدمات والمحاور الرئيسية التى تربط أحياء بيت الوطن ببعضها. 

وتتمثل أحياء بيت الوطن (أراضى العاملين بالخارج): - 

(من الحى الاول الى الخامس  (الحى الرابع يتكون من (380 فدان + 222 فدان)+ جزء من الحى السابع +433 فدان شمال بيت الوطن) 

وتتمثل أحياء الاكثر تميزًا: - 

(الحى السادس والسابع والثامن +منطقة جنوب السويس +منطقة الاف فدان (الاوركيد) +منطقة 200 فدان بالحى الرابع +منطقة 3-4 شمال الالف فدان + المنطقة 5 بالالف فدان

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