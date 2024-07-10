إزالة 10 مقابر بدون ترخيص في العياط

تمكنت الأجهزة المعنية بمجلس مدينة العياط بقيادة المهندس محمود عبد الحليم رئيس المدينة من إزالة 10 مقابر جاري إنشائها بدون ترخيص وكانت معدة للبيع على مساحة 100 متر بمنطقة اطفيح.

وقال المهندس محمود عبد الحليم رئيس مدينة العياط لـ فيتو إنه في الاوانه الأخيرة تم رصد عدد من أعمال البناء المخالف وتم إزالة مايقرب من 122 حالة بناء مخالف واوضح ان فريق مجلس المدينة في تواصل مستمر لرصد أي أعمال مخالفة للبناء.

تفاصيل إزالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي

وكانت الأجهزة المعنية لمحافظة الجيزة تمكنت خلال عدة حملات من إزالة ١٦ حالة بناء مخالف وتعديات علي الأراضي الزراعية بمركز أطفيح و١٠ حالات بمركز العياط و٩ حالات بمركز أوسيم و٧ حالات بمركز منشأة القناطر و٥ حالات بمركز الصف و٤ حالات بمركز كرداسة وحالة واحدة بمركز أبو النمرس وحي الوراق.