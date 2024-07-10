الأربعاء 10 يوليو 2024
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حوادث

رفع آثار حادث انقلاب سيارة وتنظيم حركة المرور بأكتوبر

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل في الجيزة، فيتو

رفعت الخدمات المرورية التابعة لإدارة مرور الجيزة، المتواجدة بمحور 6 أكتوبر آثار حادث انقلاب سيارة ربع نقل أدت إلى وفاة شخصين وإصابة آخرين،  بمدخل مشروع 390 فدانا لدار مصر بمنطقة حدائق أكتوبر، وعملت الخدمات المتواجدة من رجال المرور على تنظيم الحركة المرورية بعدما تسبب الحادث في إحداث شلل مروري.

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على دراجة وعدد من الأشخاص، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء الحادث.

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بمديرية امن الجيزة ادارة مرور الجيزة الخدمات المرورية أمن الجيزة منطقة حدائق اكتوبر

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