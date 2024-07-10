إغلاق سنتر تعليمي و3 محال تجارية ورفع 320 حالة إشغال بالجيزة
وجهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حملة مكبرة استهدفت شوارع ميت عقبة بحي العجوزة والوحدة في حي امبابة ومصدق في حي الدقي.
وأسفرت الحملات عن رفع 320 حالة تعد علي الطريق العام واشغال للمحال والمقاهي بالإضافة إلى ضبط ومصادرة عدد من مركبات التوك توك للسير بالمخالفة في الشوارع الرئيسية وإزالة وإغلاق سنتر تعليمي غير مرخص وإغلاق مقهى و3 محلات تجارية لمخالفتها قرار ترشيد استهلاك الكهرباء.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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