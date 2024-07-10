الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إغلاق سنتر تعليمي و3 محال تجارية ورفع 320 حالة إشغال بالجيزة

حملة اشغالات بالجيزة،
حملة اشغالات بالجيزة، فيتو

وجهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة  حملة مكبرة  استهدفت  شوارع ميت عقبة بحي العجوزة والوحدة في حي امبابة ومصدق في  حي الدقي. 

وأسفرت الحملات عن رفع 320 حالة تعد علي الطريق العام واشغال للمحال والمقاهي بالإضافة إلى ضبط ومصادرة عدد من مركبات التوك توك للسير بالمخالفة في الشوارع الرئيسية وإزالة وإغلاق سنتر تعليمي غير مرخص وإغلاق  مقهى و3 محلات تجارية لمخالفتها قرار ترشيد استهلاك الكهرباء. 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 5 أطنان دقيق أبيض مدعم بحملة تموينية في القاهرة

ضبط عاملة متهمة بالنصب على تاجر في فيصل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حملة مكبرة مركبات التوك توك سنتر تعليمي

مواد متعلقة

ضبط 5 أطنان دقيق أبيض مدعم بحملة تموينية في القاهرة

انخفاض أسعار 4 سلع غذائية خلال يونيو

ضبط عاملة متهمة بالنصب على تاجر في فيصل

إزالة 10 مقابر بدون ترخيص في العياط

بسبب الغيرة القاتلة، زوجة ترفع قضية طلاق للضرر بجنوب الجيزة

الأكثر قراءة

الكاف يحدد مكان وموعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

هل يتأثر الاقتصاد المصري بتأجيل صندوق النقد للشريحة الثالثة؟ خبير يجيب

بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

الأهلي يعرض تعديل عقد عبد المنعم وموقف غريب من اللاعب

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، الرابط الرسمي لإعلانها

تأجيل سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى باريس

انخفاض أسعار 4 سلع غذائية خلال يونيو

منوعات

المزيد

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

انخفاض أسعار 4 سلع غذائية خلال يونيو

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

معلومات هامّة عن الدواء المصري الجديد لعلاج أمراض الكبد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

ما سبب تسمية شهر “المُحَرَّم” بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية