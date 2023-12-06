الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل السجق، في البيت أوفر ومضمون

طريقة السجق، فيتو
طريقة السجق، فيتو


 طريقة عمل السجق، في البيت، من الطرق التي تفضل تعلم طريقة عملها في البيت الكثير من ستات البيوت، بدلا من شراءه جاهز، للتوفير في الميزانية من جهة، ولضمان نظافته وجودة مكوناته، من جهة أخرى، خاصة مع تحذيرات الأطباء وخبراء التغذية، من اللحوم المصنعة وأضرارها، لعدم ضمان مكوناتها، وتلك الإضافات الصناعية، التي يتم إضافتها إليها، من مكسبات طعم ورائحة، وألوان صناعية

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل السجق البلدي في البيت، بأسهل طريقة، زي المحلات.

Advertisements

 

مدة التحضير 15 دقيقة

مدة الطهي 45 دقيقة
 

مكونات عمل السجق 


1/2 كيلو هانك ضاني (المصران الرفيع في الضاني)

كيلو لحم مفروم

3 فص ثوم

1/2 حبة فلفل أحمر رومي

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودر

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة ملح

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة صغيرة السبع بهارات

2 ملعقة كبيرة صلصة حارة

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

كوب ماء بارد
 

خطوات عمل السجق في البيت

 

يطحن الفلفل الأحمر مع الثوم الى ان يصبح ناعما.

يضاف اللحم المفروم والصلصة الحارة.

تضاف البهارات بالتدريج لللحم ويتبل الكل بالملح ويطحن المزيج مرة اخرى لتتجانس المكونات.

يضاف الماء البارد للحشوة وتطحن مرة اخيرة الى ان تصبح ناعمة.

يحشى الهانك بالحشوة المحضرة باستخدام القمع او مسدس البوتيفور.

يشكل على هيئة نقانق ويحتفظ به بالثلاجة او الفريزر الى حين الاستخدام.

طريقة عمل السجق

طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم
 

ولكل عشاق السجق، نقدم طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم في البيت زي المحلات، وفي دقائق معدودة، والذي يمكنك استخدام السجق الذي صنعتيه بيديدك في عمله:

 

مكونات عمل السجق بالبصل والطماطم:

نصف كيلو سجق بلدي

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

فلفل رومي مقطع شرائح

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

 

خطوات عمل السجق بالبصل والطماطم:

تسخن الطاسة على النار، وتوضع فيها القليل من الزيت، وبعد أن يسخن الزيت، نضع السجق، مع التقليب المستمر.

بعد أن يكتسب السجق اللون الأحمر من جميع الجهات؛ نهديء النار، ونضيف البصل والملح والفلفل والكزبرة والكمون، مع التقليب المستمر.

عندما يذبل البصل نضيف الفلفل الرومي، مع التقليب المستمر، حتى يذبل قليلا، ثم نضيف الثوم.

عندما تبدأ رائحة الثوم في الظهور، نضيف الطماطم، مع التقليب المستمر، ثم نتركه حوالي دقيقتين، ثم نرفعه عن النار.

يقدم ساخنا، او في سندوتشات.

طريقة عمل الكبسة باللحمة، للعزومات وبأقل التكاليف

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، بمذاق مميز وخطوات بسيطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

طريقة عمل السجق طريقة عمل السجق الشرقي طريقة عمل السجق الشرقي زي المحلات طريقة عمل السجق البلدي السجق البلدي السجق البلدي في البيت

مواد متعلقة

طريقة عمل العجة، أكلة شعبية بسيطة ولذيذة

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، في البيت زي الجاهزة

الأكثر قراءة

محمد رمضان في ورطة والجمهور يفتح النار عليه لهذا السبب | فيديو

طلب عاجل من الضرائب لأصحاب هذه المشروعات

بالمئات، قناة عبرية تكشف عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب

بعد انتظام خدمات الإنترنت، تعرف على حجم التعويض للمستخدمين من المصرية للاتصالات

استمرار أزمة الشحات والشيبي.. استدعاء الشناوي وكهربا للشهادة.. أول تحرك من الخطيب.. وخبير: اللاعب المغربي خالف اللوائح

"مشتاجين لك دوى دوى يادميل".. أطرف إيفيهات عبد الغني النجدي ..وسر إصابته بالاكتئاب في أيامه الأخيرة

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

اللهم أجرنا في مصيبتنا، الموت يفجع مجددا الفنانة شمس البارودي بعد وفاة ابنها

Advertisements

منوعات

المزيد

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 6-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 6-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 6-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 6-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-12-2023 في بداية التعاملات

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مجازر غير مسبوقة.. 60 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية