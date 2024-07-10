محافظ الأقصر يوجه بضغط الجدول الزمني لمشروعات القرنة

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة في مدينة القرنة تفقد خلالها سير العمل بعدد من المشروعات التنموية وتابع انتظام عمل الأجهزة المحلية بالمدينة وذلك برفقة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر.

محور اللواء دكتور سمير فرج

وبدأت جولة المحافظ بتفقد محور اللواء دكتور سمير فرج الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم ٢٥ مايو العام الجاري بطول ١٩ كيلو متر ليكون شريان جديد للتنمية حيث يربط المحور بين الطرق الرئيسية المؤدية للمحافظات المجاورة وكذلك بين مدن الأقصر ويعمل المحور علي خدمة المواطنين والحركة السياحية، وذلك ضمن خطة الحكومة لإنشاء محاور مرورية جديدة لتسهيل حركة المرور والنقل.

كما تفقد المحافظ المحور من بدايته بطرق الأقصر _ قنا والاقصر _ أسوان الصحراوي الشرقي ومدينة طيبة وحتي نهايته وصولا الي مدينة القرنة وطريق الأقصر _ قنا والأقصر اسوان الصحراوي الغربي مرورا بالطرق الزراعية.

محطة مياه السناينة

وتابع المحافظ جولته بمدينة القرنة بتفقد محطة مياه السناينة حيث استمع لشرح مفصل عن المحطة التي تعمل بطاقة انتاجية ٢٤ الف متر مكعب في اليوم وتبلغ مساحتها الانشائية ١٦٩٨٠ ألف متر مربع ( ٤ فدان ) .

وتخدم اكثر من ١٦٠ ألف نسمة من سكان مناطق أسمنت وحتي قرية المريس غرب الأقصر، وشهد المحافظ خلال تفقده للمحطة تجربة تسرب غاز الكلور واطمأن علي جاهزية المحطة للطوارئ.

تشغيل المجزر الألي

واستكمل محافظ الأقصر جولته بتفقد المجزر الألي ومدينة القرنة والطريق المؤدى إليه الرابط ما بين الطريق الصحراوي الغربي، حيث تم إنشاء المجزر على مساحة ٣ أفدنة بطاقة استيعابية ٤٠٠ رأس في اليوم ويتضمن عدد ٢ صالة للذبح إحداها للمواشى الكبيرة والأخرى للمواشي الصغيرة وتم الانتهاء من توصيل كافة المرافق للمجزر وأيضا تم الانتهاء من رصف الطرق المؤدية إليه، ووجه المحافظ بسرعة العمل علي طرح المجزر للمستثمرين لتشغيله في أقرب وقت.

٥٦٠مليون جنيه تكلفة مستشفي القرنة الجديدة

وواصل محافظ الأقصر جولته بمتابعة سير الأعمال الانشائية بمشروع إنشاء مستشفي القرنة الجديدة والتي بدأ العمل بها في يوليو ٢٠٢٣ ومن المقرر انتهاء الأعمال الإنشائية بها في يونيو ٢٠٢٥.

واستمع المحافظ لشرح من مسؤول الشركة الوطنية ( الجهة المنفذة للمشروع ) والذي أشار إلى تنفيذ ٢٧% من الاعمال الانشائية بالمستشفى ومن المقرر إنهاؤها بعد ١١ شهرا بتكلفة اجمالية تبلغ نحو ٥٦٠ مليون جنيه، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى ٨١ سرير ويتم تجهيزها لتضم كافة أقسام العناية المركزة والأقسام الطبية المتنوعة لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرنة والمناطق المجاورة،ووجه المحافظ بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المستشفى مشيرا الي متابعته الدورية بصفة شهرية لسير العمل بمشروع انشاء المستشفى.

طريق معبد هابو وتغطية ترعة رمسيس

وتابع المحافظ جولته بتفقد الطريق المؤدي الى معبد هابو بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع تغطية ترعة رمسيس في طريق المعبد حيث تم الانتهاء من أعمال توسعة وتزيين الطريق بعد تغطية الترعة بطول يقارب لـ ٨٠٠ متر، وذلك لخلق قطاع عرضي يتيح توسعة الطريق المؤدي إلى معبد هابو ليصبح اتجاهين كل اتجاه بعرض ٨ أمتار تفصلهما جزيرة بعرض لا يقل عن متر ونصف مما يتيح انسيابية تامة أمام حركة الحافلات السياحية إلى معبد هابو.

ووجه المحافظ خلال تفقده للطريق بضرورة الاهتمام بأعمال الزراعة وتكثيف المساحات الخضراء وتشجير الجزيرة في منتصف الطريق وكذلك كل الطرق والشوارع في المحافظة.

تبطين ترعة ضوة وتوسعة طريق الميناء السياحي

وواصل المحافظ جولته بتفقد أعمال توسعة طريق الميناء السياحي بالقرنة وتبطين ترعة ضوة غرب الأقصر المؤدية إلى كورنيش البر الغربي الجديد حيث تم الانتهاء من أعمال تبطينها بطول يزيد عن كيلو متر وتتم أعمال تمهيد المنطقة المحيطة بالترعة وإقامة سور بطول 300 متر تقريبًا لتوسعة الشارع.

الحملة الميكانيكية بالقرنة

واستكمل المحافظ جولته بتفقد سير العمل بالحملة الميكانيكية بمدينة القرنة للوقوف على موقف المعدات والسيارات والتأكد من أعمال الصيانة حيث تفقد المحافظ، أقسام الحملة الميكانيكية والمعدات والمركبات واستمع إلى شرح من مدير الحملة عن أعداد المركبات وعددها ٧٩ معدة وأنواعها والموقف الحالي لها.

ووجه المحافظ بسرعة تنفيذ خطة الاستغلال الأمثل للمركبات والمعدات التي يمتلكها مجلس مدينة القرنة وتجهيزها لرفع مستوى النظافة بالشوارع، فضلا عن حصر وفحص جميع المعدات الخاصة بالحملة الميكانيكية وإعداد تقرير فني عن موقفها الحالي حفاظًا على المال العام.

كورنيش عالمي جديد بالبر الغربي

واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد اعمال انشاء كورنيش البر الغربي الجديد الذي يجري العمل به ليكون لوحة فنية على النيل وممشي سياحي عالمي.

حيث استمع لخطة انشاء الكورنيش وتابع أعمال إنشاء ممشى الكورنيش المطل علي النيل بطول اكثر من ١٥٠٠ متر والمقرر انتهاء العمل به نهاية سبتمبر المقبل.

كما تابع اعمال تركيب المقاعد والبرجولات الخشبية وأماكن الجلوس والأعمدة الديكورية، وكذلك أعمال إنشاء الممشى الزجاجي داخل النيل، كما تابع خطة انشاء قاعة المؤتمرات وموقف وساحات انتظار الأتوبيسات والحافلات السياحية وأماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، بالإضافة إلى منطقة المطاعم والكافتيريات والحدائق، فضلًا عن الأعمال الإنشائية الملحقة بالكورنيش والتي تتضمن إنشاء مسرح مكشوف ومسجد ونافورة مائية وبازارات سياحية ومسطحات خضراء ودورات مياه ومناطق الخدمات الترفيهية حيث تتم كافة الأعمال الانشائية بشكل عصري وحديث يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة ويساهم في زيادة التدفقات السياحية.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ مشروع الكورنيش كما وجه بتطوير مركز شباب القرنة بالقرب من الكورنيش ليتماشى مع خطة التطوير بالمنطقة مشددا علي إزالة اية تشوهات بصرية بالمنطقة.

رافق المحافظ في جولته كل من محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وقيادات مدينة القرنة والجهاز المركزي للتعمير وجهاز تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الشركات المنفذة للمشروعات التنموية بمدينة القرنة.