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محافظات

نقيب الصحفيين يشهد حفل تأبين الصحفي محمد مصباح في الإسماعيلية (فيديو)

جانب من حفل التأبين،
جانب من حفل التأبين، فيتو

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا، من قاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، لنقل فعاليات حفل تأبين الصحفي محمد مصباح مراسل التليفزيون المصري، الذي أقامه صحفيو الإسماعيلية، وذلك بحضور كل من نقيب الصحفيين خالد البلشى، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة.  

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بالإضافة إلى حضور عدد من الصحفيين في محافظة الإسماعيلية، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية وأعضاء مجلس النواب.  

جانب من حفل التأبين، فيتو
جانب من حفل التأبين، فيتو

محمد مصباح ورحلة مرض قصيرة 

وكان  الصحفي محمد مصباح توفي أثر إجراه جراحة خطرة في القلب أدت إلى دخوله في غيبوبة رغم نجاح العملية إلا إنه توفي عقب إجراء الجراحة بعدة أيام.  

 

تكريم سفيرة البحرين 

وكانت لجنـة الشؤون العـربية والخـارجية بنقابة الصحفيين، نظمت اليوم الأربعاء لقاءً مفتوحًا مع سعادة السفيرة  فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.
 

جانب من حفل التأبين، فيتو
جانب من حفل التأبين، فيتو

ودار الحوار حول العلاقات المصرية البحرينية، والمرأة في  الدبلوماسية العربية، وذلك بحضور نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، والكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة. 

 

وأكد حسين الزناتي رئيس  لجنة الشئون  العربية  بنقابة الصحفيين  أن معالي السفيرة فوزيه عبد الله سفيرة  لمملكة البحرين بالقاهرة أنه تمثل نموذج ملهم وعظيم جدا للمرأة العربية بشكل كبير جدا وهي صاحب التجربة كل مره عربيه تتمنى انها يعني تكون مثلها وهي صاحبة  مسيره طويله من العمل السياسي والاجتماعي والإعلامي. 

 

وأوضح “الزناتي” أن السفيرة لها تجربة وصلت ل 25 سنة تولت خلالها عدة مناصب في العمل الإعلامي حيث تولت رئاسة التليفزيون البحريني ورئيسة البرامج ومستشارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي في البحرين واشتهرت بعملها الدؤوب في المجال الاعلامي والأنشطة الاجتماعية.

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