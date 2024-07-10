الخارجية: قصف مدرسة العودة بخان يونس انتهاك جديد لأحكام القانون الدولي

أدانت مصر استمرار الاستهدافات الإسرائيلية الممنهجة ضد المدنيين في غزة.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فى تدوينة له بصفحته الرسمية على منصة أكس: قصف مدرسة العودة بخان يونس انتهاك سافر جديد لأحكام القانون الدولي الإنساني وجريمة تُضاف إلى سجل حافل من انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينى.

وأضاف: لابد من موقف دولى موحد يوفر الحماية للشعب الفلسطينى.

وقالت مصادر محلية وطبية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مدخل مدرسة العودة التي تؤوي نازحين، في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء، وإصابة مواطنين آخرين.

وتتواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي للشهر التاسع على التوالي، ويطال القصف الإسرائيلي المدارس والمستشفيات ومخيمات النازحين، فضلا عن المنازل ومدارس الإيواء التي لجأ إليها النازحون.