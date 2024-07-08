بدر عبد العاطي: مصر لن تقبل بديلا للأونروا في غزة، واستخدام سلاح الجوع غير مقبول

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن القضية الفلسطينية تمر بوقت دقيق جدا.

وأعرب خلال مؤتمر صحفى مشترك مع فيليب لازاريني، مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم بمقر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن تعازيه لأسر الذين فقدوا أرواحهم فى أحداث غزة .

وأوضح أن دور الأونروا جزء لا يتجزأ من حق الفلسطينيين على المجتمع الدولى.



وأضاف: الحملة التى تحدث لزعزعة مصداقية عمل الوكالة ليس بجديد.

وشدد على أن مصر لن تقبل بديلا لعمل وكالة الأونروا .

وطالب المجتمع الدولى والأطراف المانحة التى تعلق تمويل الأونروا بتغيير موقفها لأن استمرار هذا يساهم فى انتشار المجاعة ويثير الكثير من القضايا حول مصداقية المعايير ويهدد المنظومة الدولية.

وشدد على ان اكتمال عمل الأونروا لن يكتمل إلا بعودة اللاجئين الفلسطينيين او التعوييض.

واشار الى ان استهداف مراكز الإيواء والمدارس واستهداف اكثر من 100 الف مدنى لا يمكن القبول باستمراره ولابد من تخفيف الضغوط على الفلسطينيين لان هذا الامر اصبح امر مخزى للعالم.

واشار إلى ان مصر استضافت العديد من الجرحى الفلسطينيين فى المستشفيات.

وشدد على أن هناك نصف مليون طفل يعانون فى غزة، وركز على ان مصر لها دور محورى فى قطاع غزة، مشيرا إلى ان 70‎%‎ من المساعدات التى دخلت غزة من مصر وهذا ليس منه ولكنه واجب للأشقاء فى قطاع غزة.، وأكد أن استخدام الجوع كسلاح ضد الفلسطيينيين غير مقبول.

جدير بالذكر ان مصر أدانت بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، قصف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والتي تأوي الآلاف من النازحين المدنيين في النصيرات وسط قطاع غزة، بما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين.

واستنكرت جمهورية مصر العربية - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، والتوقف عن استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة، وتوفير الحماية والمناطق الآمنة لهم.

وشددت مصر على ضرورة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في كامل قطاع غزة، لوضع حد للمآسي الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، مطالبة إسرائيل بالتجاوب مع الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب الجارية ضد القطاع، واستئناف الجهود الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية للقطاع.