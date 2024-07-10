يورو 2024، القبض على بعض مشجعي هولندا بعد مشاجرتهم مع جماهير إنجلترا (فيديو)

يورو 2024، ألقت الشرطة الألمانية القبض على بعض مشجعي هولندا بعد اعتدائهم على مشجعي إنجلترا قبل مباراة اليوم الأربعاء، التي تجمعهما على أرضية ملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن الدور قبل النهائي لمنافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “إكس” مقطع فيديو لـ قيام بعض مشجعي منتخب هولندا بالاعتداء على مشجعي إنجلترا قبل مباراة اليوم الأربعاء.



Netherlands fans being arrested by German police for attacking England fans... 🇳🇱🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👊 pic.twitter.com/iLTOFaZpnj — Football Fights (@footbalIfights) July 10, 2024

Netherlands fans attacking a pub full of England fans... 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇱👊 pic.twitter.com/jPoH4vCmOg — Football Fights (@footbalIfights) July 10, 2024

موعد مباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024

تنطلق مباراة إنجلترا وهولندا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وهولندا اليوم في يورو 2024

تذاع مباراة إنجلترا وهولندا عبر قناة beIN sports Max 1، كما تذاع المباراة عبر قناة beIN sports Max 2.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على سويسرا بركلات الترجيح.

بينما تأهل المنتخب الهولندي إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على تركيا بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيلاقي منتخب إسبانيا في المباراة النهائية، الأحد المقبل.