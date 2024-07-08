الصين تحيي الذكرى الـ87 لبدء حرب المقاومة ضد العدوان الياباني

أقيمت صباح اليوم الأحد مراسم في متحف حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني بالقرب من جسر لوغو، حيث وقع حادث جسر لوغو التاريخي قبل 87 عاما، بمناسبة الذكرى الـ87 لبدء حرب المقاومة الشاملة ضد العدوان الياباني.

المراسم بالنشيد الوطني الصيني

وفي الساعة التاسعة صباحا، بدأت المراسم بالنشيد الوطني الصيني، وجرى إلقاء قصائد وأداء للأغاني من قبل طلاب من العاصمة للتعبير عن عزم جيل الشباب على المضي قدما بروح الأبطال والشهداء، ودفع التحديث على النمط الصيني، والإسهام في بناء أمة قوية وتجديد الشباب الوطني العظيم للأمة الصينية.

ووضع الحاضرون أكاليل الزهور وأعربوا عن احترامهم لمن ضحوا بحياتهم في محاربة العدوان الياباني.