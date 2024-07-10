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ثقافة وفنون

مروة نصر تطرح أحدث أغانيها "بقيت جبروت" بتقنية الـ AI (فيديو)

بوستر أغنية بقيت
بوستر أغنية بقيت جبروت، فيتو

طرحت منذ قليل الفنانة مروة نصر أحدث أغانيها بعنوان "بقيت جبروت" علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، وموقع الفيديوهات “يوتيوب”. 

أغنية بقيت جبروت 

وأغنية بقيت جبروت من كلمات أحمد راشد وألحان سامر ابوطالب ومونتاج محمود صبري.

وظهر الفيديو في صورة قصة مصورة مستخدمين تقنيه الـ" Ai" الذكاء الاصطناعي.

ألبوم حلوة السهرة 

وتعتبر الاغنية تمهيدا لطرح ألبوم "حلوة السهرة" الذي من المقرر طرحه خلال صيف ٢٠٢٤ والذي يشارك به عدد كبير من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي. 

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