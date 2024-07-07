نانسي عجرم تطرح أحدث أغنياتها "من نظرة" (فيديو)

طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أحدث أغنياتها “من نظرة” عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية “من نظرة” من كلمات وألحان: زياد جمال، وإخراج: سمير سرياني.

حفل ليلة وردة

ومؤخرا شاركت نانسي عجرم في حفل “ليلة وردة” رفقة المطربة السورية أصالة نصري، وعبير نعمة ومطربة دار الأوبرا المصرية ريهام عبد الحكيم، وذلك بالمملكة العربية السعودية.

روائع وكلاسيكيات وردة

وقدمت النجمات الأربعة مجموعة رائعة من كلاسيكيات المطربة الجزائرية الراحلة وردة.