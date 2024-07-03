رنا سماحة تطرح أحدث كليباتها الغنائية بعنوان "عاملة عبيطة"

طرحت الفنانة رنا سماحة، أحدث كليباتها الغنائية، بعنوان “عاملة عبيطة”، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية “عاملة عبيطة” من ألحان زوجها سامر أبوطالب، وكلمات أحمد حسن راؤول، ومن توزيع خليل وشندي، ومكس وماستر مصطفى رؤوف.

في هذا السياق عبّرت الفنانة رنا سماحة عن سعادتها البالغة بنجاح أول أيام عرض مسرحية “العيال فهمت”، التي خلصت بطولتها ضمن عروض عيد الأضحى الماضي، على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد.



ونشرت رنا سماحة مجموعة من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتبت معلقة: “اللهم لك الحمد، أول يوم عرض لمسرحية العيال فهمت على مسرح ميامي كامل العدد.. استنونا يوميًا على مسرح ميامي بوسط البلد شارع طلعت حرب.. بداية العرض 8.30 مساءً.. شباك التذاكر مفتوح من 6 مساءً.. وإن شاء الله تستمتعوا معانا".

واختتمت قائلة: "شكرًا لكل اللي شرفونا بوجودهم، شكرًا أستاذنا خالد جلال، الفنان والمبدع رئيس قطاع الإنتاج ورئيس البيت الفني للمسرح، شكرًا حبيبتي الفنانة لقاء سويدان نورتينا.. شكرًا مدير المسرح الكوميدي الفنان المتعاون والمحب للمسرح ياسر الطوبجي.. شكرًا أستاذ شادي سرور مخرج العرض المتفاني المخلص على إتاحة الفرصة ليا إني أشارك في هذا العمل المختلف".

