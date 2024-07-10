موعد مباراة المقاولون ضد مودرن سبورت بالدوري المصري
يستضيف المقاولون نظيره مودرن سبورت غدا الخميس في مؤجلات الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري الممتاز باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
وتأجلت مباراة المقاولون ومودرن سبورت يوم السبت الماضي بسبب وفاة أحمد رفعت في نفس يوم المباراة.
موعد مباراة المقاولون ومودرن سبورت
ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المقاولون ومودرن سبورت غدا الخميس في التاسعة مساء وتذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.
وأخطرت رابطة الأندية المحترفة، المقاولون ومودرن سبورت بالموعد الجديد المقرر له في التاسعة مساء غد الخميس بالدوري المصري.
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