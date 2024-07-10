الأربعاء 10 يوليو 2024
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رياضة

الفروسية يعلن اختيار نائل نصار لتمثيل مصر في أوليمبياد باريس

نائل نصار
نائل نصار

أعلن الاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر؛ الفارس نائل نصار لتمثيل مصر في دورة الألعاب الأوليمبية باريس، فى إطار فوزه لمصر بالمقعد الفردي في منافسات الفروسية بأولمبياد باريس، وهو صاحب اعلي ترتيب عالمي لفارس مصري.


ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على حرص الوزارة لتقديم كل الدعم والمساندة لأبطالنا الرياضيين، مشيرًا أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء، والذي يتوج بتحقيق مختلف الألقاب.


وأعرب وزير الشباب والرياضة دعمه للفارس نائل نصار  والاتحاد المصري للفروسية وكافة الأبطال المصريين المتأهلين إلي باريس، وذلك في رحلتهم خلال منافسات الأوليمبياد، مؤكدًا على أهمية الإعداد الجيد والتركيز الكامل للفرق الوطنية خلال هذه الفترة الحاسمة، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الأطقم الفنية والإدارية واللاعبين في تحقيق أفضل أداء رياضي وتحقيق النجاح في دورة الألعاب الأوليمبية القادمة.


وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى حرص الدولة المصرية على توفير كافة الموارد اللازمة لتأمين برامج التدريب والمعسكرات والتجهيزات اللازمة للمنتخبات الوطنية، معربًا عن فخره باللاعبين والمدربين وثقته في قدرتهم على تمثيل مصر بأفضل صورة في الأحداث الرياضية العالمية.


ولفت «صبحي» باستمرار متابعة البرنامج الأولمبي ودعم الفرق الوطنية خلال المنافسات الأولمبية، كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق للجميع وثقته في تحقيق نتائج إيجابية تعزز مكانة مصر في المنافسات الرياضية العالمية.

 

نتائج  نائل نصار


ومن جانبه اشاد الدكتور اسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية بالنتائج المتميزة للفارس المصري نائل نصار على مستوى كافة المنافسات، مشيرا أن الفارس  نائل نصار حصل خلال فتره إعداده للأولمبياد علي العديد من الجوائز في بطولات الجائزة الكبري إرتفاع ١٦٠ سم، وهو أعلي مستوي تنافسي في العالم، حيث فاز بميداليتين ذهبيتين في مسابقات الجائزه الكبري إرتفاع ١٦٠ سم ببطولة ثيرمال بامريكا وبطولة ميل سبرينج بامريكا… كما فاز بميداليتين فضيتين في مسابقات الجائزه الكبري إرتفاع ١٦٠ سم ببطوله ويلينجتون بامريكا وبطولة كنتاكي بأمريكا، وفاز بالميدالية البرونزية في مسابقة الجائزه الكبري إرتفاع ١٦٠ سم  ببطولة بفانكوفر كندا.


ويواصل اللاعبون المصريون خوض المنافسات الرسمية مع إقامة معسكرات داخلية وخارجية بهدف الوصول إلى الجاهزية التامة فنيا وبدنيا على الشكل الأمثل استعدادا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بهدف تحقيق الإنجاز الأكبر وحصد أكبر عدد ميداليات أولمبية في تاريخ مصر.

 

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