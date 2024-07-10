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أخبار مصر

ذروة الموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 10 - 7 - 2024

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الأربعاء 10- 07- 2024 بوادي النطرون

شديد الحرارة نهارًا، حالة الطقس غدًا الأربعاء 10-7-2024 بمحافظة البحيرة

وتستمر الموجة شديدة  الحرارة على أغلب الأنحاء درجات الحرارة فى الارتفاع الطفيف والتدريجى  من 2:3 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

وتوقعت أن  يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية  وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 28

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

درجة الحرارة الصغرى:28
 

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