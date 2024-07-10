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ذروة الموجة الحارة، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الخميس 11-7-2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الخميس - ذروة الموجة شديدة الحرارة- متوقعة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

 

ذروة الموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 10 - 7 - 2024

حالة الطقس غدًا الأربعاء 10- 07- 2024 بوادي النطرون

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية  وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على كافة الأنحاء.


حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 29

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة المحسوسة:43

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:44

درجة الحرارة المحسوسة: 45

درجة الحرارة الصغرى:29

 
 

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