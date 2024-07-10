من الاتفاق إلى الفصل، القصة الكاملة لواقعة صفقة الآثار داخل حزب الوفد

حزب الوفد، أثارت أزمة صفقة الآثار في حزب الوفد ضجة كبيرة على الساحة السياسية وداخل جدران بيت الأمة حتى تم التوصل للقرار النهائي وهو فصل وإسقاط عضوية المتورطين في هذا الأمر.

البداية كانت منذ ثلاثة أيام عندما انتشر فيديو يوضح صفقة للأثار داخل جدران حزب الوفد بين عضوين من أعضائه وهم يتفقون ويتحدثون عن الصفقة فيما بينهما، ثار على إثرها الجميع وانتشر الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة.

لم يتعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو، وأصدر الحزب بيانا كلف فيه لجنة التنظيم المركزية في الحزب بكامل أعضائها وكذلك الشئون القانونية بكامل أعضائها فورا بفتح تحقيق عاجل في شأن الفيديو المسرب والتحقيق مع كل من نسب إليه أو اتصل بهذا الفيديو.

تفاصيل صفقة الآثار بالوفد

وسرعان ما أصدر عدد من قيادات حزب الوفد القدامى، بينهم عمرو موسى، الرئيس الشرفي للحزب، ومحمود أباظة الرئيس الأسبق لحزب الوفد والدكتور منير فخري عبد النور السكرتير العام الأسبق لحزب الوفد، بيانا يطالبون فيه، برحيل الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد الحالي.



الأزمة الأخيرة في حزب الوفد

وأضاف البيان: لقد تبدد أي أمل في إصلاح قيادة الوفد الحالية، وأصبح تغييرها ضرورة ملحة لإنقاذ الحزب، مشيرا: من أجل ذلك علينا أن نتكاتف جميعًا بلا خوف ولا تردد لتحقيق الإصلاح السياسي الشامل، ولم يعد من الممكن قبول ما وصلت إليه الأوضاع في حزب الوفد في ظل قيادته القائمة. فلم يتوقف الأمر عند سوء الأداء السياسي، وتردي الوضع المالي، وتخبط القرارات الرئاسية، والخروج الدائم على أحكام لائحة النظام الداخلي وهي دستور الوفد.



كما أعلنت لجنة تنظيم الوفد فى أول اجتماع لها بالأمس قرارا بوقف عضوية المشاركين في الفيديو المتداول بشأن صفقة الآثار وتأجيل التحقيق لليوم لإتخاذ القرار النهائي.



كما دعا أعضاء فى الحزب برحيل يمامة عن رئاسة الحزب بسبب هذا الأمر ودعا أيضا أعضاء من الهيئة العليا بالحزب لعقد اجتماع عاجل ليصدر قرار اللجنة الأخير منذ ساعات بفصل كل من: سفير نور وعبد الوهاب محفوظ، المتهمين في فيديو صفقة الآثار، من حزب الوفد وإحالة الواقعة للنيابة واعتماده من رئيس الحزب لتهدأ الأمور في بيت الأمة بعد أيام من الاشتعال.



وقالت مصادر إن القرار الذى أصدرته اللجنة متوقع نظرا للإدانة الواضحة وأن العقوبات وفقا للائحة الحزب الداخلية متدرجة على حسب الواقعة والفصل واسقاط العضوية أعلاها.



