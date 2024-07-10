الأربعاء 10 يوليو 2024
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سياسة

فصل المتورطين في فيديو صفقة الآثار من حزب الوفد

حزب الوفد، فيتو
حزب الوفد، فيتو

حزب الوفد، أصدرت لجنة تنظيم الوفد قرارا بفصل سفير نور وعبد الوهاب محفوظ، المتهمين في فيديو صفقة الآثار، من حزب الوفد وإحالة الواقعة للنيابة.

فصل المتورطين في الفيديو المسيء لحزب الوفد

واعتمد الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد القرار الصادر من لجنة التنظيم المركزية برئاسة السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبي وعضوية صفوت عبد الحميد وعبد العظيم الباسل وإبراهيم صالح وجمال بلال ومحمد عبد الجواد فايد  بفصل وإسقاط عضوية كل من: سفير السيد محمد  نور، وعبد الوهاب بركات السيد محفوظ من الحزب، وإحالة الواقعة للنيابة لاتخاذ إجراءاتها. 

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