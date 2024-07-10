الأربعاء 10 يوليو 2024
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سياسة

أعضاء بحزب الوفد يطالبون يمامة بالرحيل عن رئاسة الحزب بسبب صفقة الآثار

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة

طالب عدد من أعضاء حزب الوفد برحيل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عن رئاسة الحزب بسبب فيديو صفقة الآثار والأزمات التى يمر بها الحزب.

فيما توافد عدد من أعضاء الحزب بالمقر الرئيسى للحزب فى الدقى للمطالبة برحيل الدكتور عبدالسند يمامة عن رئاسة الحزب.

أزمة فى حزب الوفد


كما دعا أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد الموقعين أدناه رئيس الحزب لعقد اجتماع طارئ للهيئة العليا يوم الأحد القادم في الساعة الثالثة ظهرًا وذلك لبحث تطورات الفيديوهات المسيئة للحزب.


أزمة صفقة الآثار فى حزب الوفد

الموقعون:
١- الأستاذ/السيد الصاوي 
٢-الأستاذ/عادل التوني 
٣-الأستاذ/محمد الأتربي
٤-النائب/طارق تهامي 
٥-الدكتورة/سمر عاطف
٦-المهندس/مصطفى رسلان 
٧-الأستاذ/فؤاد بدراوي 
٨-الأستاذ/ياسر العبد
٩-الأستاذ/عبدالناصر خير
10-استاذ /عباس حزين
11-استاذ /إبراهيم صالح
12-مهندس محمود طايع
13- النائب طارق سباق
14- مهندس /محمد فواد
15- النائب/محمد مدينه
16-مهندس/ حسين منصور
17- الدكتور/ محمد عبده
18- النائب/ محمد الزاهد
19- الدكتور/محمد بركات
20- الاستاذ /محمد حلمي سويلم
21-استاذ / جمال بلال
22- استاذ / محمد الصياد
23- الحاج / محمود سامي
24-دكتور / عمر عبد الجواد
25- الحاج / سيد عيد
26- النائب الصحفي / عبد العزيز النحاس
27- استاذ / عصام الصباحي
28- استاذ / محمد عبد الجواد
29- النائب/ سليمان وهدان
30 - استاذ/ انور بهادر
31- استاذ / اشرف علي الدين
32- الحاجه / اميمه عوض
33- النائب/ محمد عبد العليم 
34- استاذ / جمال شحاته
35- استاذ / كاظم فاضل
36 - استاذه/ هاله الملاح

 

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