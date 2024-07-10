تزامنا مع واقعة آثار الوفد، حبس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر فى قضية تزوير

أجلت محكمة النقض اليوم، النظر الطعن المقدم من رجل الأعمال مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إلى شهر سبتمبر المقبل مع استمرار حبسه، في قضية تزوير مقامة ضده، وجاء ذلك بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه بعد عودته إلى مصر إيداعه قفص الاتهام لسماع الحكم النهائي.

حكم بسجن مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر

وهرب مدحت بركات رئيس إلى خارج البلاد، فور صدور حكم بحبسه 5 أعوام في قضية تزوير، وبعد تحديد جلسة النقض للطعن على الحكم عاد إلى البلاد للمثول أمام المحكمة لسماع الحكم النهائي.

كانت محكمة جنايات الخانكة قد قضت بالسجن 5 سنوات على المدعو مدحت حسنين أحمد حسين بركات، الشهير بمدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، في القضية رقم 1664 لسنة 2022، لاتهامه بالتزوير.

وجاء في حيثيات الحكم أن مدحت بركات، استعان بـ مزور محترف لتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق الخانكة وإمضاءات موظفيه في محرر رسمي هو التوكيل العام الرسمي رقم 6459/ب لسنة 2020 توثيق الخانكة.

هروب مدحت بركات خارج البلاد بعد اتهامه بالتزوير

وهرب مدحت بركات خارج البلاد فور النطق بالحكم في ديسمبر عام 2022 إلى دولة خليجية ومنها إلى بريطانيا، وتنقل بين عدة دول خوفًا من سقوطه في قبضة الإنتربول المصري، حتى وصوله القاهرة لحضور جلسة النقض اليوم.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم ضد مدحت بركات، إذ إنه مسجّل خطر فئة (ج) نشاطه مستمر، برصيد يزيد على ٩٨ قضية (نصب، استيلاء على أراضي الدولة، مشاجرة، إتلاف، تبديد، تعدٍّ على أراضي الدولة، سرقة متنوعة، شيكات دون رصيد، تشرّد، قتل عمد، أموال عامة، سلاح، تعدٍّ على أرض أثرية)، ما دفع الأمين العام لحزب أبناء مصر الدكتور محمد والي، إلى طلب التحقيق معه والدعوة إلى فصله من الحزب لاتهامه بتُهم مخلة بالشرف.

ويأتي الحكم الصادر من محكمة النقض اليوم، ضد مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر المتهم بالتزوير، تزامنًا مع الأزمة التي ضربت حزب الوفد على خلفية تورط عضوين بالحزب فى تجارة الآثار وصدور قرار بفصلهما اليوم.