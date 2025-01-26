الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

قرار قضائي جديد ضد قاتل ابنته لشكه في سلوكها بالجيزة

متهم، فيتو
متهم، فيتو

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس أب قتل ابنته لشكه في سلوكها بمنطقة ساقية مكي بدائرة قسم شرطة الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب جريمته دون قصد بهدف تأديب ابنته، لشكه في سلوكها.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها متزوجة وتركت منزل الزوجية بعد شك زوجها في سلوكها وشكواه لوالدها من خيانتها له.

وأفادت التحقيقات بأن الفتاة عادت للإقامة في شقة استأجرها والدها بعد ترك زوجها منذ سنتين، وخلال تلك الفترة لاحظ الأب تصرفات مريبة للابنة وانتابه الشك في سوء سلوكها.

وأوضحت التحقيقات أن الأب يوم الواقعة تشاجر مع ابنته بسبب سلوكها وسدد طعنتين لها فارقت على إثرهما الحياة في الحال وسط صرخات والدتها وأفراد الأسرة.

وقوع جريمة قتل داخل شقة

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع جريمة قتل داخل شقة بمنطقة ساقية مكي بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام أب بقتل ابنته بقصد تأديبها لشكه في سلوكها، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

 

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قاضي معارضات الجيزة الجيزة قسم شرطة الجيزة
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