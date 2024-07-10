مفاوضات بين برشلونة وتياجو ألكانتارا للانضمام إلى الجهاز الفني

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، بأن تياجو ألكانتار، لاعب فريق ليفربول السابق، اجتمع صباح اليوم مع مسؤولي فريق برشلونة، للتفاوض حول انضمامه للجهاز الفني الجديد للفريق الأسباني بقيادة المدرب هانز فليك.

وأعلن تياجو ألكانتار يوم الاثنين الماضي اعتزاله رسميا كرة القدم في عمر الـ33 عاما عقب نهاية تعاقده مع فريق ليفربول الإنجليزي.

وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التفاوض بين برشلونة وتياجو ألكانتارا يدور حول مدة التعاقد والمقابل المادي خلال فترة تواجده في الجهاز الفني.

وأكدت الصحيفة ان برشلونة يعتزم النية علي أن يكون دورا ألكانتارا سيكون مؤقتا، في حالة التواصل إلي اتفاق، ويري مسؤولي الفريق الكتالوني أن تياجو هو الأسم المناسب الذي سيكون بمثابة حلقة الوصل بين فليك واللاعبين، نظرا لمعرفته الكبيرة بالمدرب من الفترة التي قضاها تحت قيادته في بايرن ميونخ.

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

وبحسب شبكة "Le10Sport" الفرنسية، فإن برشلونة يستهدف التعاقد مع الأوروجوياني، مانويل أوجارتي، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، خلال انتقالات الصيف.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة يسعي لإتمام الصفقة، من أجل تعزيز خط وسط الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل إصابة نجمه الهولندي فرينكي دي يونج.

وأضافت الصحيفة فأن هانز فليك، مدرب برشلونة، طلب التعاقد مع أوجارتي ضمن قائمة اللاعبين الذي يحتاجهم المدرب خلال الفترة المقبلة.

ولا يعد حديث برشلونة الوحيد حول اللاعب حيث ارتبط اسم أوجارتي بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، في ابتعادة عن الماركة بشكل أساسي مع باريس سان جيرمان.