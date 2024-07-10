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رياضة

تشافي يرد على عرض اتحاد جدة السعودي لقيادة الفريق

تشافي،فيتو
تشافي،فيتو

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الاتحاد السعودي قدَّم عرضًا للإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة السابق، لقيادة الفريق في الموسم الجديد، خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "leparisien" الفرنسية، فإن نادي الاتحاد ما زال يبحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق خلفًا لجاياردو، بعد توقف المفاوضات مع ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، كما أغلق نادي الدحيل القطري الباب أمام رحيل كريستوف جالتييه للنادي السعودي.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي الاتحاد قدَّم عرضًا لتشافي، لكنَّ الأخير رفضه، رغم عدم ارتباطه بأي فريق في الفترة الحالية، ولكن المدرب صرح سابقًا بأنه يفضل الابتعاد لفترة عن عالم التدريب، بعد تجربته مع البارسا.

من ناحية أخرى، ذكر الصحفي جيانلويجي لونجاري، أن مسؤولي الاتحاد وضعوا اسم المدرب الفرنسي لوران بلانك هدفًا للتعاقد معه.

وأوضح لونجاري بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، أن هناك اتصالات إيجابية جارية بين إدارة الاتحاد، والمدرب السابق لنادي أولمبيك ليون الفرنسي.

وأشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد شيء ملموس مع لوران بلان، ولكن المدرب الفرنسي أبدى اهتمامًا كبيرًا بفكرة تدريب الاتحاد بالفترة المقبلة.

ولم يتولَّ لوران بلان، البالغ من العمر 58 عامًا، بالفترة الماضية قيادة أي فريق منذ رحيله عن تدريب ليون في سبتمبر الماضي، كما درب عددًا من الفرق المختلفة مثل: بوردو، وباريس سان جيرمان، والريان القطري.

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