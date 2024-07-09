برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن اهتمام برشلونة، بالتعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وبحسب شبكة "Le10Sport" الفرنسية، فإن برشلونة يستهدف التعاقد مع الأوروجوياني، مانويل أوجارتي، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، خلال انتقالات الصيف.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة يسعي لإتمام الصفقة، من أجل تعزيز خط وسط الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل إصابة نجمه الهولندي فرينكي دي يونج.

وأضافت الصحيفة فأن هانز فليك، مدرب برشلونة، طلب التعاقد مع أوجارتي ضمن قائمة اللاعبين الذي يحتاجهم المدرب خلال الفترة المقبلة.

ولا يعد حديث برشلونة الوحيد حول اللاعب حيث ارتبط اسم أوجارتي بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، في ابتعادة عن الماركة بشكل أساسي مع باريس سان جيرمان.