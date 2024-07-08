رئيس برشلونة يرد على إمكانية شراء ويليامز

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، موقفه المالي من التعاقد مع نيكو ويليامز لاعب نادي أتليتك بلباو.

وقال لابورتا لراديو كتالونيا: "أنا أحب ويليامز كثيرا، أستطيع أن أقول أنه من الناحية المالية يمكننا التعاقد معه، إنها نتيجة العمل الذي تم إنجازه طوال هذه السنوات للوصول إلى هذه النقطة، لذلك يمكننا بالطبع أن نحقق توقيعا بهذا المستوى".

وتابع: "نعمل على تأكيد التعافي الاقتصادي للنادي وهناك سلسلة من العمليات التي عملنا عليها وسنتمكن من الإعلان عنها قريبا".

وأنهى حديثه قائلا: "من المريح جدا أن نتمكن من إنهاء هذه العملية التي استغرقت ثلاث سنوات وآمل أن نعود إلى الحياة الطبيعية اقتصاديا".



وكشف ويليامز عن رغبته من قبل في الرحيل من بيلباو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وصرح ويليامز في وقت سابق للقناة الأولى الإسبانية قائلا: "لقد وقعت للتو عقدا جديدا مع بلباو قبل بضعة أسابيع، أشعر أنني بحالة جيدة جدا وسعيد للغاية هناك".

ويعاني برشلونة منذ عدة أعوام من مشاكل اقتصادية جعلته يتخذ قرارات ببيع أصول من النادي.