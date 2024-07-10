محافظ الوادي الجديد يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات جهاز التعمير

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اللواء مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير؛ وذلك لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والإسكان وحفر الآبار التي ينفذها فرع الجهاز بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أنه تت مناقشة خطة استكمال أعمال إنشاء محوري تنيدة/ منفلوط والخارجة / سوهاج، بتكلفة نصف مليار جنيه، وسبل الإسراع بمعدلات التنفيذ بالمحورين نظرًا لأهميتهما كشريانين للتنمية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أنه جار إنشاء الخدمات الأمنية والصيانة والإسعاف بمحور تنيدة البالغ طوله ٣٠٠ كم بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات، كما تم البدء بأعمال الحفر والردم بطول ٢٥ كم بالمرحلة الثانية من محور الخارجة / سوهاج المزدوج.

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يبحثان دعم خطة الدعوة وتطوير مساجد المحافظة

هذا فيما التقى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف،اليوم، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لبحث التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة.

حيث هنأه المحافظ بمناسبة ثقة القيادة السياسية في توليه حقيبة الوزارة، كما ناقشا دعم برامج الدعوة وتعظيم دورها في نشر الفكر المستنير وحماية النشء، والتوسع في خطة إحلال وتجديد وصيانة وتطوير وفرش المساجد بنطاق المحافظة، ورعاية حفظة القرآن الكريم وتدريب الأئمة والدعاة؛ لمواكبة خطة الدولة في تجديد الخطاب الديني وبناء الشخصية المصرية.

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