رنا الأولى في امتحانات الدبلومات الفنية بالدقهلية: دعم أسرتي سر التفوق

كشفت رنا بدوي فتحي عبد الرحمن المرسي، الطالبة بمدرسة دميرة الثانوية الصناعية بنات، التابعة لمركز طلخا في الدقهلية، والأولى مكرر في امتحانات الدبلومات الفنية قسم فني تركيبات كهربائية، أنها تلقت اتصالا من مكتب وزير التربية والتعليم ليخبرها بحصولها علي المركز الأول.

وأكدت رنا أنها ستلتحق بالمعهد الفني الصحي، متابعة: كان نفسي التحق بكلية الهندسة ولكن لابد من عمل معادلة.

وأشارت إلى أن أسرتها هي الداعم الأساسي لها، فوالدها عامل زراعي ووالدتها موظفة بمستشفى جامعة المنصورة ولها 3 أشقاء.



عدم الاعتماد على الغش

وأكدت رنا الأولى على الدبلومات الفنية بنت الدقهلية أن الله لا يضيع تعب أحد وقالت لزملائها: اتعبوا واجتهدوا متعتمدوش على الغش مؤكدة أنها كانت في حالها ولم تحصل على أي إجابة من أحد خلال الامتحانات.

التصدي للغش والتسريب للامتحانات

وطلبت وزير التربية والتعليم بتوفير الأوراق المطلوبة في الجدارات والتصدي للغش للحفاظ علي تعب كل طالب لآن تسريب الامتحانات يضيع تعب الطلاب

وأكدت أن صديقتها وزميلتها كانت داعمة لها وكثيرا ما تؤكد لها أنها ستكون من الأوائل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس قد تم تفعيله الآن على موقع الوزارة، ويمكن للطلاب الآن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: من هنــا

2. الضغط على أيقونة "نتيجة الدبلومات الفنية 2024".

3. إدخال رقم الجلوس الخاص بك.

4. الضغط على زر "استعلام".

5. ستظهر لك نتيجتك على الفور.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024



وشارك حوالي 818 ألف طالب وطالبة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول، وتم تخصيص 2562 لجنة امتحانية موزعة على مستوى الجمهورية.

وشملت الامتحانات طلاب المدارس الثانوية الصناعية، والزراعية، والتجارية، والسياحة والفنادق، والتكنولوجيا التطبيقية.

وتنوعت أنظمة الدراسة في الدبلومات الفنية لتشمل: نظام الثلاث سنوات، نظام إعداد مهني، نظام الخمس سنوات، تعليم وتدريب مزدوج.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة طرق للطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024، تشمل:



الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونيا

يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونيًا من خلال بوابة نتائج التعليم الفني باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى البوابة.

اختيار أيقونة "نتيجة الدبلومات الفنية".

تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

اختيار نوع الدبلوم.

إدخال رقم جلوس الطالب.

الضغط على "استعلام" لعرض النتيجة

طرق أخرى للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

بالإضافة إلى الطريقة الإلكترونية، يمكن أيضًا الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم من خلال التوجه إلى إدارة المدرسة التابع لها الطالب، ومراجعة سجلات النتائج المعلنة في ديوان المعهد أو الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

وبلغت نسبة النجاح الإجمالية في نتيجة دبلومات الفنية 2024 70.9%، وتنوعت نسب النجاح حسب نظام الدراسة والتخصص، وحصلت محافظة القاهرة على العدد الأكبر من الأوائل (7 طلاب).

وتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 790625 طالبا وطالبة، وحضر الامتحانات 786969 طالبا وطالبة، ونجح 558018 طالبا وطالبة، وسيتقدم 197817 طالبا وطالبة للاختبار في الدور الثاني.

وبلغ أوائل شهادات الدبلومات الفنية ٢٠ طالبة و٦ طلاب، إذ يوجد ٢٤ شهادة للدبلومات الفنية وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة ٣ سنوات، ٥ سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الإعداد المهني).