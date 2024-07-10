أول صور لوزير التعليم الجديد داخل لجان الثانوية العامة 2024

قام الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، اليوم، بتفقد امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمدرسة يوسف السباعي الثانوية التابعة لإدارة النزهة التعليمية، بمحافظة القاهرة.

وأدى بها الامتحان 356 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الذين يؤدون امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية ) 70 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (علوم) في مادة (الجيولوجيا والعلوم البيئية) 181 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية الذين يؤدون امتحان مادة (علم النفس والاجتماع) 104 طلاب وطالبة، وطالب دمج من الشعبة الأدبية وذلك بـ 25 لجنة.

وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة يتفقدان امتحانات الثانوية العامة

جاء ذلك بحضور أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وتفقد الدكتور محمد عبد اللطيف والدكتور إبراهيم صابر خليل عددًا من اللجان بالمدرسة، أثناء تأدية الطلاب امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية )، واطمأن الوزير على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مشددا على مراقبى اللجان الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان.

كما تفقد الوزير والمحافظ عددًا من اللجان أثناء تأدية الطلاب مادة (الجيولوجيا والعلوم البيئية)، ومادة (علم النفس والاجتماع)، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة.

وعقب انتهاء الجولة، حرص الوزير على الالتقاء بمجموعة من أولياء الأمور وطمأنهم على سير امتحانات اليوم للشعب الثلاث، كما استمع إليهم فيما يخص الامتحانات، مؤكدًا لهم أن الوزارة تراعي في المقام الأول مصلحة أبنائها الطلاب وتحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة

جدير بالذكر أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام يبلغ ١٠٣٨٧٢ طالبا وطالبة موزعين على ٢٥٦ لجنة، حيث يؤدى الامتحانات ٣٤٤٩٦ طالبا وطالبة بشعبة علمى علوم، و٢٣٨٨٥ طالبا وطالبة بشعبة علمى رياضة، و٣٦٦٩٠ طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالى ٩٥٠٧١ طالبا وطالبة بالإضافة إلى ٨٨٠١ طالب وطالبة من المدارس الدولية.