بمشاركة الأهلي والزمالك، موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

تقام قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية 2024 - 2025، يوم غد الخميس بمشاركة 4 أندية مصرية.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية.

ويشارك 59 ناديا من 47 دولة في دوري أبطال أفريقيا، بينما تشهد بطولة كأس الكونفدرالية مشاركة 52 ناديا تمثل 41 دولة.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

تقام قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية 2024 - 2025، يوم غد الخميس في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة.

الأهلي

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا

تذاع قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، عبر قناة كاف الرسمية على موقع "يوتيوب"، وقناة beIN Sports News.

جدير بالذكر أن الدور التمهيدي لدوري الأبطال يقام أحد أيام 16 و17 أغسطس المقبل، بمشاركة بيراميدز من مصر فيما تم إعفاء النادي الأهلي.

فيما يقام الدور التمهيدي للكونفيدرالية خلال الفترة من 18 إلي 25 أغسطس المقبل بمشاركة المصري من مصر فيما تم إعفاء نادي الزمالك.