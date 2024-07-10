رسميًا، كيليان مبابي يرتدي قميص رقم 9 مع ريال مدريد

كشف نادي ريال مدريد عن رقم لاعبه الجديد كليان مبابي الذي انتقل لصفوف الميرنجي في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان.

مبابي يرتدي القميص رقم 9 مع ريال مدريد

ونشر نادي ريال مدريد بيانا رسميا يعلن من خلاله أن كيليان مبابي سيرتدي قميص رقم 9 مع الفريق

كما أشار البيان إلى أن قميص كيليان مبابي سيكون متوفرا من يوم غد 11 يوليو، في ملعب سانتياجو برنابيو وفي جميع المتجر الرسمية لبيع قمصان ريال مدريد.

ريال مدريد يعلن رسميا موعد تقديم كيليان مبابي

وأعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي قبل قليل، موعد تقديم لاعبه الجديد الفرنسي كيليان مبابي بعد انتقاله للميرنجي في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا أعلن من خلاله تقديم كيليان مبابي سيكون يوم الثلاثاء 16 يوليو في ملعب سانتياجو برنابيو.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن حفل تقديم مبابي من المتوقع أن يتفوق على حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد.

وكان تقديم الدون في عام 2009 قد شهد حضور 85 ألف شخص في سانتياجو برنابيو، محطما الرقم القياسي للحضور الذي حققه تقديم صفقة مارادونا مع نابولي في عام 1984، الذي حضره 80 ألف مشجع في ملعب "سان باولو".