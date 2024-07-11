الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

معلومات عن قرعة التمهيدي لـ دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. إعفاء الأهلي والزمالك والمصري من هذا الدور.. وأزمة منتظرة في الدوري الممتاز بسبب بيراميدز

قرعة دوري أبطال أفريقيا
قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

تقام قرعة الدور التمهيدي لـ بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية 2024 - 2025، اليوم الخميس بمشاركة 4 أندية مصرية.

 

ويشارك الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية.

ويشارك 59 ناديا من 47 دولة في دوري أبطال أفريقيا، بينما تشهد بطولة كأس الكونفدرالية مشاركة 52 ناديا تمثل 41 دولة.

الأندية المعفاة من الدور التمهيدي لـ دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

يذكر أنه تم إعفاء 5 أندية من المشاركة في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا طبقا للتصنيف على أن تشارك هذه الأندية في الدور التمهيدي الثاني وهم الأهلي والترجي التونسي وصان داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي.


ويعفى من الدور التمهيدي للكونفدرالية كل من: الزمالك، المصري البورسعيدي، نهضة بركان المغربي ، أسيك ميموزا الإيفواري ، الملعب المالي ، إنيمبا النيجيري، اتحاد العاصمة الجزائري ، سيمبا التنزاني ،  المصري ، الصفاقسي التونسي ، فيتا كلوب الكونغولي ، سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي ، إف سي لوبوبو الكونغولي.

 

موعد قرعة الدور التمهيدي لـ دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 

تقام قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية 2024 - 2025، اليوم الخميس في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا 

تذاع قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، عبر قناة كاف الرسمية على موقع "يوتيوب"، وقناة beIN Sports News.

موعد مباريات الدور التمهيدي لـ دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 

جدير بالذكر أن الدور التمهيدي لدوري الأبطال يقام في الفترة من 16 أو 17 إلى 25  أغسطس المقبل، بمشاركة بيراميدز من مصر فيما تم إعفاء النادي الأهلي.

فيما يقام الدور التمهيدي للكونفيدرالية خلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس المقبل بمشاركة المصري من مصر فيما تم إعفاء نادي الزمالك.

أزمة في الدوري المصري بسبب الدور التمهيدي لمباريات إفريقيا 

أزمة جديدة للدوري الممتاز بسبب موعد الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث إن الدوري الممتاز للموسم الجاري 2023 - 2024،  ينتهي يوم 18 أغسطس المقبل وفقا للجدول الذي أعلنته رابطة الأندية.

وتأتي مشاركة بيراميدز في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا يعني تأجيل آخر جولتين للفريق في الدوري الممتاز.


وتقام مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا يومي 16 و17 أغسطس (الذهاب)، و24 و25 أغسطس (الإياب) وفي الوقت ذاته، تقام آخر جولتين للدوري المصري الممتاز يومي 14 و18 أغسطس المقبل، وهو ما يتسبب في تأجيل جديد للمباريات المحلية بسبب التعارض مع الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا واتلي يشارك بها بيراميدز.

وسيواجه بيراميدز نظيره الداخلية وطلائع الجيش يومي 14 و18 من شهر أغسطس المقبل في الدوري الممتاز.

 

كاف يعلن المعلومات الرئيسية المتعلقة بمسابقات الأندية لموسم 2024-2025،

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن المعلومات الرئيسية المتعلقة بمسابقات الأندية لموسم 2024-2025، بما في ذلك عدد المقاعد المؤكدة والمخصصة لكل اتحاد عضو.

سيبدأ موسم 2024-2025 لمسابقات الأندية "كاف"، مع الدور التمهيدي المقرر في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أغسطس 2024.

سيُجرى دور المجموعات خلال الفترة الممتدة ما بين شهري أكتوبر وديسمبر 2024.

سيتم إجراء دور خروج المغلوب والنهائي من كلتا المسابقتين بين شهري مارس ومايو 2025.

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن 12 اتحاد عضو الأعلى ترتيبا، وفقا لتصنيف "كاف"، يمكنهم المشاركة بناديين في كل من رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

12 اتحاد عضو في "كاف" الأعلى ترتيبا هم: الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، مصر، ليبيا، المغرب، نيجيريا، جمهورية كونغو الديمقراطية، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، تنزانيا.

وفتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الإثنين، للاتحادات الأعضاء مرحلة تسجيل أنديتها المتأهلة للمشاركة في المنافستين، في نظام إدارة المسابقات في "كاف" (CMS).

إجراءات التسجيل في مسابقات الأندية بالكاف

هذه هي الفترات الأربع المخصصة لجميع الاتحادات الأعضاء المشاركة:

-     01 يوليو - 20 يوليو: اللاعبون المشاركون في الدور التمهيدي

-     21 يوليو - 31 أغسطس: اللاعبون المشاركون في الدور التمهيدي الثاني

-     01-30  سبتمبر: اللاعبون المشاركون في دور المجموعات

-     01 - 31  يناير 2025: يمكن إضافة (7) لاعبين إضافيين كحد أقصى، بما في ذلك أربعة (4) بدائل.

كأس الكونفدرالية 

إضافة دور تمهيدي ثان في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، سيبقى مُلغى.

الأندية المُقصاة في الدور الثاني من رابطة أبطال إفريقيا،لن تتحول للمشاركة في منافسة كأس الكونفيدرالية.

الأندية التي تتأهل من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، ستخوض مباشرة دور المجموعات في المنافسة.

بمشاركة الأهلي والزمالك، موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

رسميًا، كيليان مبابي يرتدي قميص رقم 9 مع ريال مدريد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية قرعة دوري أبطال أفريقيا قرعة الكونفيدرالية بيراميدز الزمالك الأهلي موعد قرعه دوري ابطال افريقيا موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

مواد متعلقة

رسميًا، كيليان مبابي يرتدي قميص رقم 9 مع ريال مدريد

ريال مدريد يعلن رسميا موعد تقديم كيليان مبابي

أخبار الرياضة اليوم: استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت.. بيراميدز يطلب عودة إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي.. ولاعب الزمالك يعتنق الإسلام

يورو 2024، إسبانيا تتقدم على فرنسا 2-1 في شوط أول مثير (فيديو وصور)

يورو 2024، كوندي يسجل الهدف الثاني لـ إسبانيا بالخطأ في مرمى فرنسا (فيديو)

يورو 2024، لامين يامال يسجل هدف التعادل لـ إسبانيا في فرنسا (فيديو)

يورو 2024، مواني يسجل هدف فرنسا الأول في شباك إسبانيا

جاهزية ثنائي الزمالك لمباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

الدبلومات الفنية 2024، رابط سريع للحصول على النتيجة برقم الجلوس

الحكومة تكشف عن تحريك محدود وتدريجي في أسعار الوقود والكهرباء

بالرابط الرسمي، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات الألبان في الأسواق

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الأول برقم الجلوس

الحالة الصحية لـ أحمد سليمان بعد إجرائه جراحة في القلب لمدة 8 ساعات

آخر كلام، الكهرباء تعلن موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال بشكل نهائي (فيديو)

وزير شؤون المجالس النيابية يكشف هدف السيسي من تعيين نائبين لمدبولي (فيديو)

منوعات

المزيد

اعتقال رجل حاول تهريب 100 أفعى في سرواله

السعودية تكشف ملامح أطول برج رياضي في العالم (صور)

الملك تشارلز يعرض دبدوبا للبيع مقابل 275 جنيها إسترلينيا

رئيس بلدية فرنسية يأمر رجال الدين بالتفرغ للدعاء لوقف المطر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 10-7-2024 في السوق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلية

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 10- 07- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 10-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

حذر من حرب إقليمية شاملة.. تصريحات هامة لوزير الخارجية بشأن غزة ولبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مكانة المتقين، تفسير الشعراوي للآية 198 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير حلم المدرس في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

الكافرون بالآخرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 22 بسورة النحل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية