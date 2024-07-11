معلومات عن قرعة التمهيدي لـ دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. إعفاء الأهلي والزمالك والمصري من هذا الدور.. وأزمة منتظرة في الدوري الممتاز بسبب بيراميدز

تقام قرعة الدور التمهيدي لـ بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية 2024 - 2025، اليوم الخميس بمشاركة 4 أندية مصرية.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية.

ويشارك 59 ناديا من 47 دولة في دوري أبطال أفريقيا، بينما تشهد بطولة كأس الكونفدرالية مشاركة 52 ناديا تمثل 41 دولة.

الأندية المعفاة من الدور التمهيدي لـ دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

يذكر أنه تم إعفاء 5 أندية من المشاركة في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا طبقا للتصنيف على أن تشارك هذه الأندية في الدور التمهيدي الثاني وهم الأهلي والترجي التونسي وصان داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي.



ويعفى من الدور التمهيدي للكونفدرالية كل من: الزمالك، المصري البورسعيدي، نهضة بركان المغربي ، أسيك ميموزا الإيفواري ، الملعب المالي ، إنيمبا النيجيري، اتحاد العاصمة الجزائري ، سيمبا التنزاني ، المصري ، الصفاقسي التونسي ، فيتا كلوب الكونغولي ، سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي ، إف سي لوبوبو الكونغولي.

موعد قرعة الدور التمهيدي لـ دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

تقام قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية 2024 - 2025، اليوم الخميس في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا

تذاع قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، عبر قناة كاف الرسمية على موقع "يوتيوب"، وقناة beIN Sports News.

موعد مباريات الدور التمهيدي لـ دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

جدير بالذكر أن الدور التمهيدي لدوري الأبطال يقام في الفترة من 16 أو 17 إلى 25 أغسطس المقبل، بمشاركة بيراميدز من مصر فيما تم إعفاء النادي الأهلي.

فيما يقام الدور التمهيدي للكونفيدرالية خلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس المقبل بمشاركة المصري من مصر فيما تم إعفاء نادي الزمالك.

أزمة في الدوري المصري بسبب الدور التمهيدي لمباريات إفريقيا

أزمة جديدة للدوري الممتاز بسبب موعد الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث إن الدوري الممتاز للموسم الجاري 2023 - 2024، ينتهي يوم 18 أغسطس المقبل وفقا للجدول الذي أعلنته رابطة الأندية.

وتأتي مشاركة بيراميدز في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا يعني تأجيل آخر جولتين للفريق في الدوري الممتاز.



وتقام مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا يومي 16 و17 أغسطس (الذهاب)، و24 و25 أغسطس (الإياب) وفي الوقت ذاته، تقام آخر جولتين للدوري المصري الممتاز يومي 14 و18 أغسطس المقبل، وهو ما يتسبب في تأجيل جديد للمباريات المحلية بسبب التعارض مع الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا واتلي يشارك بها بيراميدز.

وسيواجه بيراميدز نظيره الداخلية وطلائع الجيش يومي 14 و18 من شهر أغسطس المقبل في الدوري الممتاز.

كاف يعلن المعلومات الرئيسية المتعلقة بمسابقات الأندية لموسم 2024-2025،

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن المعلومات الرئيسية المتعلقة بمسابقات الأندية لموسم 2024-2025، بما في ذلك عدد المقاعد المؤكدة والمخصصة لكل اتحاد عضو.

سيبدأ موسم 2024-2025 لمسابقات الأندية "كاف"، مع الدور التمهيدي المقرر في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أغسطس 2024.

سيُجرى دور المجموعات خلال الفترة الممتدة ما بين شهري أكتوبر وديسمبر 2024.

سيتم إجراء دور خروج المغلوب والنهائي من كلتا المسابقتين بين شهري مارس ومايو 2025.

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن 12 اتحاد عضو الأعلى ترتيبا، وفقا لتصنيف "كاف"، يمكنهم المشاركة بناديين في كل من رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

12 اتحاد عضو في "كاف" الأعلى ترتيبا هم: الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، مصر، ليبيا، المغرب، نيجيريا، جمهورية كونغو الديمقراطية، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، تنزانيا.

وفتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الإثنين، للاتحادات الأعضاء مرحلة تسجيل أنديتها المتأهلة للمشاركة في المنافستين، في نظام إدارة المسابقات في "كاف" (CMS).

إجراءات التسجيل في مسابقات الأندية بالكاف

هذه هي الفترات الأربع المخصصة لجميع الاتحادات الأعضاء المشاركة:

- 01 يوليو - 20 يوليو: اللاعبون المشاركون في الدور التمهيدي

- 21 يوليو - 31 أغسطس: اللاعبون المشاركون في الدور التمهيدي الثاني

- 01-30 سبتمبر: اللاعبون المشاركون في دور المجموعات

- 01 - 31 يناير 2025: يمكن إضافة (7) لاعبين إضافيين كحد أقصى، بما في ذلك أربعة (4) بدائل.

كأس الكونفدرالية

إضافة دور تمهيدي ثان في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، سيبقى مُلغى.

الأندية المُقصاة في الدور الثاني من رابطة أبطال إفريقيا،لن تتحول للمشاركة في منافسة كأس الكونفيدرالية.

الأندية التي تتأهل من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، ستخوض مباشرة دور المجموعات في المنافسة.