افتتاح معرض الأعمال الفنية لمشروعات تخرج طلاب تربية نوعية الفيوم (صور)

افتتح نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، معرض "مشروعات التخرج لطلاب قسم التربية الفنية"، لكلية التربية النوعية، وحضر الافتتاح الدكتور هاني عبدالبديع القائم بأعمال عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب القسم، اليوم الأربعاء.

محتويات معرض تخرج طلاب التربية الفنية بكلية التربية النوعية

واشاد نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالأعمال الفنية والجهد المبذول في تنفيذ الأعمال الفنية للمعروضات، واستخدام الطلاب لخامات مستهلكة، وإعادة تدويرها في أعمال مستحدثة، ويضم المعرض عددًا من مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة 2023/ 2024 بقسم التربية الفنية، مقسمين إلى مجموعات تعمل على تنفيذ مشروع محدد برؤية مختلفة، بإشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم، ومنها نماذج مختلفة من اللوحات الفنية والجداريات التي تحاكي الحياة الريفية بالفيوم، استخدم خلالها الطلاب خامات الامتحانات القديمة من بقايا أخشاب ونحاس وقطع نسيج وخيوط وإعادة تدويرها في تنفيذ أفكارهم المختلفة.

تسجيل 86 رسالة ماجستير ودكتوراه

وكان مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بجامعة الفيوم، قد عقد جلسته رقم 205، برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، اليومَ الأحد، بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزية

جدول أعمال مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الخارجية

وافقَ المجلس على تسجيل مجموعة من الدرجات العلميَّة؛ بلغ عَدَدها 52 ماجستير، و34 دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها، كما ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها

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