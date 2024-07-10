الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

افتتاح معرض الأعمال الفنية لمشروعات تخرج طلاب تربية نوعية الفيوم (صور)

افتتاح معرض تخرج
افتتاح معرض تخرج تربية فنية جامعة الفيوم، فيتو

افتتح نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، معرض "مشروعات التخرج لطلاب قسم التربية الفنية"، لكلية التربية النوعية، وحضر الافتتاح الدكتور هاني عبدالبديع القائم بأعمال عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب القسم، اليوم الأربعاء.

محتويات معرض تخرج طلاب التربية الفنية بكلية التربية النوعية

واشاد نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  بالأعمال الفنية والجهد المبذول  في تنفيذ الأعمال الفنية للمعروضات، واستخدام الطلاب لخامات مستهلكة، وإعادة تدويرها في أعمال مستحدثة، ويضم المعرض عددًا من مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة 2023/ 2024 بقسم التربية الفنية، مقسمين إلى مجموعات تعمل على تنفيذ مشروع محدد برؤية مختلفة، بإشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم، ومنها  نماذج مختلفة من اللوحات الفنية والجداريات التي تحاكي الحياة الريفية بالفيوم، استخدم خلالها الطلاب خامات الامتحانات القديمة من بقايا أخشاب ونحاس وقطع نسيج وخيوط وإعادة تدويرها في تنفيذ أفكارهم المختلفة.

تسجيل 86 رسالة ماجستير ودكتوراه

وكان مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بجامعة الفيوم، قد عقد جلسته رقم 205، برئاسة  الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، اليومَ الأحد، بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزية

جدول أعمال مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الخارجية

وافقَ المجلس على تسجيل مجموعة من الدرجات العلميَّة؛ بلغ عَدَدها 52 ماجستير، و34 دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها، كما ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية لغير القادرين في إطسا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة الفيوم أعضاء هيئة التدريس الأعمال الفنية اللوحات الفنية رئيس جامعة الفيوم طلاب الفرقة الرابعة قسم التربية الفنية مشروعات التخرج

مواد متعلقة

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية لغير القادرين في إطسا

نائب وزير الصحة في الفيوم: الاهتمام بالألف يوم الأولي للمواليد يوفر مليارات الجنيهات

تموين الفيوم تشن حملة مكبرة على أسواق قرى مركز يوسف الصديق

محافظ الفيوم: مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية" يدار بالطاقة الشمسية

الأكثر قراءة

هل يتأثر الاقتصاد المصري بتأجيل صندوق النقد للشريحة الثالثة؟ خبير يجيب

الكاف يحدد مكان وموعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

الأهلي يعرض تعديل عقد عبد المنعم وموقف غريب من اللاعب

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، الرابط الرسمي لإعلانها

شركة الحديد والصلب تكشف حقيقة تنفيذ مدينة عالمية على أراضيها باستثمارات 200 مليار جنيه

تأجيل سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى باريس

منوعات

المزيد

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار 4 سلع غذائية خلال يونيو

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

تعرف على سعر السكر اليوم الاربعاء

المزيد
ads

انفوجراف

معلومات هامّة عن الدواء المصري الجديد لعلاج أمراض الكبد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

ما سبب تسمية شهر “المُحَرَّم” بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية