أهم القرارات الحكومية في العدد 148 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 148، الصادر في 10 يولية 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، وأبرزها قرارات محافظة الدقهلية، ومحافظة بني سويف، والهيئة العامة للرقابة المالية.



-قرارات محافظة الدقهلية بشأن تعديل المخططات التفصيلية لمدينة بلقاس، وتعديل المخططات التفـصيلية لقرية الفروسات مركز المنزلة. وتعديل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الكبرى مركز ميت غمـر.

-وقرار محافظة بني سويف باعتماد شارع ٦م بطول قطعة الأرض ملك شوقى محمد عبد الموجود وآخرين يقع على بعد 15.80 متر من نهاية الحيز العمرانى بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية دموشيا، التابعة للوحدة المحلية أهناسيا الخضراء بمركز بني سويف.

-وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن مد المهلة الممنوحة لتصفية الشركة المتحدة للتأمينات العامة، واعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.